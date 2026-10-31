Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé condiciones atmosféricas variables durante el fin de semana en el que se celebrará Halloween en Colombia. Según el Ideam, el Tolima debe prepararse para lluvias persistentes a lo largo de los próximos días. Para Ibagué, la capital departamental, se anuncian jornadas con cielo entre parcialmente nublado y nublado, junto a lluvias sectorizadas de ligera intensidad. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de actividad eléctrica. La temperatura máxima estimada en Ibagué será de 24 grados Celsius, lo que permite prever un ambiente templado, aunque húmedo. Toda esta información fue presentada por el Ideam en sus reportes más recientes.

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El panorama en el Tolima puede diferir según el municipio, de acuerdo con las proyecciones oficiales. La institución meteorológica indica que para el sábado 31 de octubre se esperan precipitaciones ocasionales en el departamento. El domingo 1 de noviembre, la probabilidad de lluvia aumentará especialmente en el norte del Tolima, mientras que en la zona sur se prevén condiciones más secas. Esta distribución de lluvias obliga a tener precauciones para quienes se trasladen dentro del territorio, sobre todo considerando actividades festivas y desplazamientos por el puente festivo. El lunes festivo 2 de noviembre tampoco estará exento de precipitaciones y se recomienda consultar actualizaciones antes de cualquier viaje.

Los datos del Ideam también muestran que la lluvia no será exclusiva del Tolima. Diversas regiones del país, como Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia, experimentarán lluvias fuertes durante estos días. Además, se reporta la posibilidad de precipitaciones en Risaralda, Caldas, Bolívar, Córdoba y el archipiélago de San Andrés y Providencia. Las lluvias podrían extenderse el domingo a zonas del norte y occidente colombiano como La Guajira, Cesar, Magdalena y Bolívar. Las autoridades piden estar atentos a crecidas súbitas, deslizamientos y eventual afectación vial.

A pesar de la presencia de lluvias en buena parte de Colombia, el norte del país enfrentará temperaturas elevadas. Según el Ideam, Cúcuta podría alcanzar los 39 grados Celsius, Valledupar llegaría a 37 y Neiva a 38 grados. Bogotá, por su parte, tendrá mínimas entre 8 y 11 grados y máximas de 19 a 23 grados, con posibilidad de lluvias vespertinas. San Andrés experimentará temperaturas entre 23 y 33 grados. La recomendación general, especialmente para quienes celebren Halloween o tengan previsto viajar, es consultar el pronóstico del tiempo antes de salir.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se espera del clima en Ibagué y el Tolima para Halloween y el puente festivo?

De acuerdo con los reportes del Ideam, se pronostican lluvias tanto el sábado 31 de octubre como el lunes 2 de noviembre en todo el departamento del Tolima, aunque la intensidad será variable según la zona. El norte podría presentar mayor probabilidad de lluvias el domingo, mientras que el sur tendrá condiciones más secas. En Ibagué, el clima será templado, nublado, con lluvias sectorizadas y máxima de 24 grados Celsius.

¿Qué recomendación hace el Ideam sobre posibles riesgos durante las lluvias en Colombia?

El Ideam advierte sobre el riesgo de crecidas súbitas de los ríos, deslizamientos y eventuales afectaciones en las carreteras de las regiones donde habrá lluvias fuertes. Por esta razón, sugiere consultar constantemente los reportes meteorológicos oficiales antes de programar viajes o actividades al aire libre, especialmente durante el festejo de Halloween y el puente festivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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