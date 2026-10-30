Por: Noticiero 90 minutos

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Las señales de tránsito de color rosado fluorescente han surgido como una solución innovadora dentro del ámbito de la seguridad vial internacional. Estas señales, avaladas por el Manual de Dispositivos Uniformes para el Control del Tráfico (MUTCD), poseen un fin muy específico: proporcionar advertencias rápidas y claras ante incidentes y sucesos temporales que pueden poner en riesgo la movilidad y la seguridad tanto de conductores como de peatones. Su adopción en países como Colombia marca un precedente en la modernización de la gestión vial y la atención de emergencias.

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Lo que distingue a estas señales es su tono fucsia, una característica que, de acuerdo con la información citada en 90 Minutos, convierte a estas señales en un elemento altamente visible e imposible de confundir con la señalización convencional. La naturaleza poco habitual de este color en la vía está diseñada para activar una reacción inmediata en la mente de quien conduce; el rosado rompe la rutina visual y exige atención instantánea.

El principal campo de aplicación de estas señales es durante emergencias de corta duración. Según el mismo medio, cuando ocurre un accidente, siniestro o evento inesperado —como vuelcos, choques o atropellos—, las autoridades las utilizan para advertir de forma prioritaria sobre el peligro y proteger tanto a los involucrados como a los equipos de atención y rescate. No obstante, su uso es igualmente esencial frente a contingencias repentinas como cambios climáticos extremos, incendios forestales, operativos policiales urgentes o cierres de vía por actividades extraordinarias como maratones y rodajes cinematográficos.

En contraste con las señales naranjas, que están asociadas a obras civiles planificadas, las señales rosadas se limitan a casos imprevistos y efímeros. La recomendación para los conductores, al encontrar una señal de este tipo, es reducir la velocidad de manera gradual, mantener o aumentar la distancia de seguridad y estar preparados para detenerse o desviarse si la situación lo exige. Respetar estos lineamientos no solo ayuda a preservar la vida en zonas de crisis, sino que también minimiza la posibilidad de accidentes por alcance, como recalca la información de 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Para qué sirven las señales de tránsito rosado fluorescente en Colombia?

Las señales de tránsito de color rosado fluorescente sirven para advertir a los conductores y peatones sobre incidentes viales, emergencias o eventos temporales imprevistos en la vía. Según 90 Minutos, su uso garantiza la máxima visibilidad, promueve una reacción rápida y mejora la seguridad en situaciones en las que el tiempo de respuesta es crucial.

¿Cuál es la diferencia entre las señales de tránsito rosadas y las naranjas?

Mientras las señales naranjas están destinadas a advertir sobre obras civiles programadas, las señales rosadas indican emergencias de corta duración y eventos temporales imprevistos como accidentes, cierres por operativos o contingencias climáticas. Esta diferenciación permite que los usuarios de la vía identifiquen rápidamente el tipo de peligro o situación especial, como lo explica 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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