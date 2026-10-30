Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella informó una decisión relevante para la política exterior colombiana: las embajadas de Colombia en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia, Vietnam, Canadá y Alemania serán lideradas por funcionarios de carrera diplomática. Sin embargo, de acuerdo con información de El Espectador y datos del sindicato de la carrera diplomática, Unidiplo, en cinco de esas representaciones diplomáticas ya ejercen funcionarios de este perfil. Así, el anuncio reafirma cargos existentes y reconoce el trabajo desarrollado por profesionales que han hecho trayectoria en los asuntos exteriores del país.

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En los primeros meses de la administración de la Espriella, los nombramientos para encabezar embajadas han estado orientados hacia figuras de la política tradicional y del sector empresarial, según destacó El Espectador. A pesar de que la Cancillería había dado la orden de priorizar a los funcionarios de carrera, este no siempre se reflejaba en los nombramientos. Por ello, el reciente anuncio del mandatario posiciona estos puestos de manera clara para el personal diplomático profesional.

De acuerdo con Unidiplo, las representaciones en Vietnam (actualmente dirigida por Camila Polo), Canadá (Carlos Arturo Morales), Filipinas (Rodrigo Rojas), Finlandia (Ruth Mery Cano) y Alemania (Yadir Salazar) ya están ocupadas por quienes pertenecen a la carrera diplomática. El sindicato valoró la apertura de nuevos espacios, pero reiteró que aún existen numerosas embajadas donde diplomáticos de carrera podrían asumir el liderazgo. Además, advirtió que, a pesar de este avance, en la administración actual han salido seis embajadores de carrera, lo que significa que la proporción de funcionarios profesionales en esas posiciones ha disminuido: “al 7 de agosto el 35 % de nuestros embajadores eran de carrera; hoy esa cifra es del 30 %”, precisa Unidiplo.

El proceso de selección para los cargos en Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam será realizado a través de una convocatoria pública, donde se evaluarán las hojas de vida por un comité conformado por la Secretaría General, Talento Humano, la Academia Diplomática y la Oficina Jurídica. El mandatario ordenó descartar el listado inicial de aspirantes y revisar de manera rigurosa competencias y experiencias. En cuanto a Alemania y Canadá, los funcionarios de carrera que ya ocupan esos cargos recibirán próximamente su nombramiento en propiedad.

De acuerdo con el presidente de la Espriella, este momento representa un paso hacia la meritocracia y la transparencia en el servicio exterior colombiano, subrayando que el mérito debe primar tanto en lo público como en lo privado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué porcentaje de embajadores colombianos son de carrera diplomática actualmente?

Según el sindicato de la carrera diplomática, Unidiplo, para la fecha mencionada en el texto, el porcentaje de embajadores colombianos de carrera diplomática había disminuido del 35 % al 30 %. Este dato fue destacado dentro del contexto de la reducción de embajadores de carrera durante la administración actual.

¿En qué consiste la convocatoria pública para embajadores anunciada por el presidente de la Espriella?

La convocatoria pública consiste en un proceso abierto para postularse a los cargos de embajador en cinco países: Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia y Vietnam. El comité encargado de la selección evaluará las hojas de vida recibidas entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre, priorizando criterios de experiencia y mérito profesional, según la información que compartió el presidente Abelardo de la Espriella en sus declaraciones públicas.

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.