Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) presentó un informe detallado sobre el sismo que sacudió a Chaparral, en el departamento del Tolima, durante la madrugada del viernes 30 de octubre de 2026. El reporte oficial de la entidad indicó que el evento ocurrió hacia las 2:27 de la mañana, alcanzó una magnitud de 4,0 y se originó a una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros bajo la superficie terrestre. La magnitud, de acuerdo con el SGC, representa la cantidad de energía liberada por el sismo, mientras que la intensidad se refiere a la percepción que tuvieron los habitantes en distintas regiones afectadas.

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Para analizar el impacto del temblor, el SGC recurrió a su herramienta denominada Sismo Sentido. Este sistema permitió recibir y recopilar 281 reportes ciudadanos sobre cómo se sintió el sismo, hechos desde 61 centros poblados, ubicados en 44 municipios y distribuidos en 12 departamentos diferentes. Según el informe, la máxima intensidad registrada fue de nivel 5, calificada como un "movimiento sentido fuertemente". Dicha percepción fuerte del temblor se evidenció especialmente en Chaparral, Roncesvalles y San Antonio, todos localizados en Tolima, así como en Circasia, en Quindío. Sin embargo, el mapa de intensidades elaborado por el SGC muestra que también llegaron reportes de otros sectores del país, donde la percepción del movimiento varió según la distancia y la ubicación de cada población.

El SGC explicó que los reportes recibidos a través de Sismo Sentido son procesados mediante un filtro automático de tipo estadístico. Este sistema tiene como función analizar la información ciudadana para evaluar la intensidad percibida, pero la entidad aclara que no verifica los reportes de forma individual, puesto que se trata de relatos espontáneos de personas que experimentaron el fenómeno. Es por esto que, aunque la magnitud fue de 4,0, algunas localidades sintieron el temblor de manera fuerte y otras solo levemente, lo que depende en gran parte de factores geográficos y de percepción local.

Según la información proporcionada únicamente por el SGC, este episodio vuelve a poner de relieve la importancia de contar con mecanismos de monitoreo y recolección de datos para entender, desde la experiencia ciudadana, cómo se manifiestan los fenómenos sísmicos en las distintas regiones del país.

¿En qué municipios del Tolima se sintió con mayor intensidad el temblor del 30 de octubre de 2026?

De acuerdo con el informe del Servicio Geológico Colombiano, los municipios de Chaparral, Roncesvalles y San Antonio, en el Tolima, fueron los lugares donde las personas reportaron la mayor intensidad del sismo, alcanzando un nivel 5 en la escala de percepción, clasificado como un movimiento sentido fuertemente.

¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad en los reportes del SGC por sismos?

El SGC explica que la magnitud indica la energía liberada por el sismo, mientras que la intensidad describe la manera en que este fue percibido en las distintas localidades, lo que implica que un mismo evento puede sentirse con mayor o menor fuerza dependiendo del lugar y las condiciones locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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