Un grave accidente se registró en la noche de este sábado 24 de octubre en el puente Helicoidal, en la vía que comunica a Calarcá, Quindío, con el sector de La Línea. Un vehículo de carga chocó contra las barandas de la estructura y terminó envuelto en llamas, en una emergencia que estuvo acompañada de varias explosiones, según el testimonio de una persona que se encontraba en el lugar.

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De acuerdo con ese reporte ciudadano, el siniestro ocurrió mientras el automotor descendía por este corredor vial. Al llegar al puente, el vehículo perdió el control y terminó volcado contra las estructuras de protección, antes de incendiarse.

El fuego se extendió rápidamente y las detonaciones aumentaron la preocupación entre quienes estaban cerca del sitio. Por las características del automotor y la magnitud de las llamas, surgieron versiones de que podría tratarse de un camión cisterna. Sin embargo, ese detalle no había sido confirmado oficialmente en la información disponible sobre la emergencia.

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Bomberos atendieron el incendio en el puente Helicoidal

Tras el accidente, unidades de bomberos llegaron al lugar y comenzaron las labores para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara. Según el testimonio ciudadano, también se habría solicitado apoyo de organismos de emergencia del sector de La Línea.

Hasta el momento, la información suministrada no precisa si hubo personas heridas o fallecidas, ni establece las causas exactas del choque. Estos aspectos deberán ser aclarados por las autoridades que atienden el caso.

La emergencia se presentó en un punto importante para la movilidad entre el departamento del Quindío y el centro del país. Por esa razón, la atención del incendio afectó el tránsito de vehículos por el corredor, dependiendo de las decisiones que tomen los organismos de respuesta.

Se recomienda a los conductores que transitan por la zona estar atentos a las indicaciones de las autoridades, reducir la velocidad al aproximarse al lugar y evitar acercarse al área del accidente. También es importante no difundir versiones sobre las causas o las posibles víctimas sin confirmación oficial.

Se espera que las autoridades entreguen más detalles sobre las características del vehículo involucrado, el balance de la emergencia y las medidas adoptadas para restablecer la movilidad en este tramo de la vía La Línea.

Un accidente similar ocurrió en 2025

El 24 de mayo de 2025, un bus que transportaba estudiantes de la Universidad Alexander von Humboldt, de Armenia, chocó contra una de las barandas del puente Helicoidal, en Calarcá. El accidente dejó al menos nueve personas fallecidas y varios heridos, según el reporte inicial de Pulzo. Algunos pasajeros salieron expulsados del vehículo y cayeron a la zona boscosa bajo la estructura.

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