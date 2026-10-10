Por: CENET

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La actividad del mercado de vivienda en Colombia sigue mostrando una tendencia de desaceleración durante 2026. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), este panorama complejo se agravó tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió San José del Palmar, en el departamento de Chocó, el 10 de agosto. De acuerdo con el análisis del gremio, este evento profundizó las dificultades en los departamentos más golpeados por la emergencia, especialmente en el sector inmobiliario.

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A nivel nacional, durante lo corrido de 2026, el sector de vivienda ha reportado 79.226 lanzamientos, 105.226 ventas y 70.264 iniciaciones de obra. Estas cifras, proporcionadas por Camacol, representan caídas del 17,5%, 11,7% y 14,1%, respectivamente, en comparación con el mismo período del año anterior. No obstante, la situación es particularmente preocupante en las zonas más afectadas por el sismo.

El informe de Camacol, tomando como base datos del Registro Único de Damnificados (RUD) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), evidencia que el terremoto dejó 138.896 viviendas afectadas en todo el país. De ese total, 119.748 resultaron dañadas y 19.148 fueron destruidas. Las mayores afectaciones se concentraron en los departamentos de Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Sin embargo, debido a limitaciones en la información del mercado inmobiliario de Chocó, el análisis se enfocó en Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, que reúnen 99.780 viviendas afectadas, equivalente al 72% del total nacional reportado tras el sismo.

En estas regiones, la desaceleración es mucho más marcada que en el promedio nacional. Para agosto de 2026, el índice de ventas de vivienda se ubicó en 40 puntos en los departamentos analizados, mientras que en el resto del país alcanzó 84 puntos. Algo similar ocurre con los lanzamientos de nuevos proyectos, que apenas lograron 24 puntos en las zonas más afectadas, frente a los 47 puntos del resto del territorio. En cuanto a iniciaciones de obra, la diferencia fue incluso mayor: 19 puntos en los departamentos golpeados, contra 77 puntos en el resto de Colombia.

Las cifras regionales confirman una caída generalizada. En agosto, todas las zonas analizadas registraron descensos en ventas, pero Risaralda reportó la mayor contracción anual, con un 80,2%. Respecto a lanzamientos, la disminución o ausencia fue total, con Quindío sin ningún proyecto en ese mes. En iniciaciones de vivienda, Caldas fue la excepción, con 429 unidades, mientras los demás departamentos no reportaron ninguna nueva obra.

Camacol advierte, de acuerdo con el informe, que el reto de la reconstrucción es considerable: en Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, el número de viviendas que requieren reparación o reposición es 7,4 veces mayor que las iniciaciones de vivienda de los últimos doce meses. Además, el volumen de viviendas destruidas supera en 10% a todas las iniciaciones de obras en ese periodo. Esto implica una necesidad urgente de incrementar la capacidad de producción de vivienda en las regiones afectadas, no solo para responder a la emergencia, sino también para encarar las demandas habituales de vivienda.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas viviendas resultaron afectadas por el terremoto en Colombia durante 2026?

Según datos proporcionados por el Registro Único de Damnificados (RUD) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto dejó un total de 138.896 viviendas afectadas a nivel nacional. De estas, 119.748 registraron daños y 19.148 fueron completamente destruidas.

¿Por qué la reconstrucción tras el terremoto representa un reto para el sector vivienda en Colombia?

La reconstrucción implica grandes desafíos porque, de acuerdo con el informe de Camacol, el número de viviendas afectadas en los departamentos analizados (Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca) es 7,4 veces superior a todas las iniciaciones de vivienda registradas en los últimos doce meses. Además, la cantidad de viviendas destruidas supera en 10% el volumen de obras iniciadas en ese lapso, lo cual exige aumentar notablemente la capacidad productiva del sector para cubrir tanto la demanda habitual como la derivada de la emergencia.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.