Por: CENET

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La reciente llegada de la embarcación FSU Tura a la bahía de Buenaventura se consolida como un paso determinante para el sector energético colombiano, específicamente para el avance del proyecto de Regasificadora del Pacífico, orientado a la importación, almacenamiento, transporte y regasificación de gas natural licuado (GNL). Esta iniciativa toma fuerza en un contexto nacional donde se busca diversificar y fortalecer el suministro de gas natural, sumando nuevas alternativas que complementen la infraestructura existente, según comunicó la propia empresa desarrolladora.

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La FSU Tura zarpó el 8 de septiembre desde China y completó una travesía de alrededor de un mes antes de arribar al puerto colombiano. Propiedad de la compañía EXMAR, la unidad flotante está diseñada para almacenar hasta 146.000 metros cúbicos de GNL. Su operación contempla la recepción de cargamentos de gas con una frecuencia estimada de 30 días. Una vez descargado el producto en Buenaventura, el gas natural licuado será trasladado en isocontenedores criogénicos –contenedores especiales aptos para transportar productos a temperaturas extremadamente bajas– hacia la planta de regasificación de Guadalajara de Buga, donde el combustible será transformado nuevamente a estado gaseoso para ser inyectado en el Sistema Nacional de Transporte.

El proyecto representa una línea estratégica que integra varias etapas logísticas y técnicas. Además de la recepción marítima, ya se encuentran disponibles en Buenaventura tanto los tractocamiones como los isocontenedores necesarios para el transporte terrestre del producto. De forma paralela, continúan los trabajos en la planta de regasificación ubicada en el sector de El Vínculo, dentro de Guadalajara de Buga. La compañía informó que la obra allí presenta un avance cercano al 90% y, en su primera fase, tendrá la capacidad de procesar hasta 90 millones de pies cúbicos diarios de gas natural.

El desarrollo de Regasificadora del Pacífico, bajo el liderazgo de PIO S.A.S., integra la operación portuaria en Buenaventura, la logística terrestre hasta el Valle del Cauca y la conversión final del GNL en la planta de regasificación. Además, la embarcación FSU Tura no solo permitirá el abastecimiento del sistema nacional, sino que también suministrará una planta local en Buenaventura, con una capacidad programada de 1,5 millones de pies cúbicos diarios, proyectada para operar antes de finalizar 2026. Jesús Urías Millán, CEO de la compañía, destacó que "este hito representa la integración de una cadena técnica y logística compleja" orientada bajo criterios de seguridad, sostenibilidad y eficiencia.

De acuerdo con la información, EXMAR, responsable de la operación de la FSU Tura, pactó en 2025 un contrato por cinco años, con opción de extensión, para su despliegue, funcionamiento y mantenimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el proceso de regasificación del gas natural licuado (GNL) en el proyecto de Regasificadora del Pacífico?

En el esquema presentado por Regasificadora del Pacífico, el GNL llega en la FSU Tura y posteriormente es descargado y transportado en isocontenedores criogénicos hasta la planta de regasificación en Guadalajara de Buga. Allí, el combustible cambia de estado líquido a gaseoso, permitiendo su incorporación al Sistema Nacional de Transporte de gas natural.

¿Cuál es la capacidad de almacenamiento y procesamiento de gas natural licuado en la infraestructura de Regasificadora del Pacífico?

Según información de la empresa, la embarcación FSU Tura puede almacenar hasta 146.000 metros cúbicos de GNL. En la planta ubicada en Guadalajara de Buga, durante su primera fase, se tendrá una capacidad para procesar 90 millones de pies cúbicos diarios. Además, para finales de 2026, se prevé la puesta en marcha de una planta en Buenaventura con capacidad de 1,5 millones de pies cúbicos diarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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