Por: Caracol TV

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Al menos seis personas murieron por el derrumbe de un edificio en El Cairo, capital de Egipto, mientras que siete más fueron rescatadas con vida de entre los escombros. Las labores para encontrar a al menos otras 13 que siguen atrapadas continúan, de acuerdo con información suministrada por las autoridades locales citadas este miércoles. El derrumbe ocurrió el martes, en la calle Teraa al Gabal, dentro del distrito de Hadayek al Quba, en el este de la ciudad, según lo indicó el gobierno provincial a través de un comunicado recogido por la agencia EFE.

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El inmueble afectado es un edificio de cuatro plantas construido en la década de 1950. Desde la madrugada de este miércoles, los equipos de rescate han estado buscando tanto a víctimas como a posibles sobrevivientes en medio de los escombros. Durante estas operaciones, siete personas heridas fueron localizadas y trasladadas para recibir la atención médica necesaria, señala la información oficial. Además, entre las víctimas fatales identificadas se encuentran dos mujeres, un hombre y tres niños; dos de estos menores eran hermanos.

En la medida en que continúan las tareas de rescate, las autoridades han informado de la recuperación de más cuerpos, incluyendo los de dos niños y una mujer, sumando así a las víctimas ya mencionadas. Así mismo, ocho personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, han sido trasladadas a hospitales de la ciudad para recibir tratamiento.

Mientras que las operaciones de búsqueda no se detienen, los equipos de emergencia avanzan en la remoción de escombros con el propósito de localizar a posibles desaparecidos. Las autoridades han asegurado que se están adoptando las medidas necesarias para esclarecer las causas y las circunstancias del derrumbe. Para esto, se conformó un comité de ingeniería con el fin de evaluar los daños en las construcciones vecinas y prever nuevos riesgos.

De acuerdo con la agencia EFE, los derrumbes de viviendas ocurren con frecuencia en Egipto, especialmente en zonas populares. Medios locales han denunciado reiteradamente que los constructores, muchas veces, no cumplen rigurosamente las normas de seguridad, y que las inspecciones oficiales son insuficientes, lo que incrementa las posibilidades de este tipo de tragedias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué son frecuentes los derrumbes de edificios en zonas populares de Egipto?

Los derrumbes de edificios son habituales en Egipto, especialmente en zonas populares, porque según lo han señalado medios de comunicación locales, los constructores muchas veces no adoptan medidas estrictas para garantizar la seguridad de los inmuebles y las inspecciones oficiales no son rigurosas. Esta falta de control y supervisión incrementa el riesgo de accidentes y tragedias.

¿Qué medidas han tomado las autoridades tras el derrumbe del edificio en El Cairo?

Después del derrumbe, las autoridades continúan aplicando acciones para esclarecer las circunstancias del suceso. Asimismo, se conformó un comité de ingeniería que evalúa los posibles daños en los edificios colindantes al inmueble colapsado, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad de los habitantes de la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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