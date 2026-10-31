Por: El Espectador

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El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por unanimidad la solicitud del gobierno de Abelardo de la Espriella para modificar nuevamente el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo de 2016, que fue firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). La decisión fue tomada con 15 votos favorables en la sesión que tuvo lugar durante la mañana del 30 de octubre en la ciudad de Nueva York, de acuerdo con la información recogida en el informe.

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De acuerdo con el texto proporcionado, el respaldo del Consejo de Seguridad implica que la Misión de Verificación de la ONU continuará desplegada en el país, aunque con una modificación significativa: la misión dejará de supervisar todo lo relacionado con la reforma rural integral, correspondiente al punto 1 del acuerdo de paz. Este cambio es el segundo en menos de un año para la delegación internacional encargada de verificar el cumplimiento de lo pactado en La Habana. Esto se inscribe dentro de los nuevos lineamientos establecidos por el gobierno actual, que busca ajustar las políticas de implementación del acuerdo a una nueva visión estratégica.

El embajador Mauricio Gaona, representante del gobierno de De la Espriella ante la ONU, manifestó durante la sesión que este acuerdo de paz “no es un modelo para nuestro mundo”. Gaona enfatizó la postura de la actual administración al declarar que “el Acuerdo de Paz 2016 no ha sido final, no ha sido estable y no ha sido duradero”, poniendo así en entredicho los avances alcanzados desde la firma del documento, cuya próxima década de vigencia se cumple el 24 de noviembre, según lo consignado en el informe presentado.

La resolución que formalizó este ajuste fue elaborada por el Reino Unido, atendiendo a una petición expresa del canciller Omar Bula durante la anterior presentación del informe trimestral sobre la implementación del acuerdo. El respaldo pleno de todos los miembros del Consejo de Seguridad recalca el interés internacional en mantener su participación en el proceso de paz de Colombia, si bien ahora bajo términos ajustados y conforme a la nueva hoja de ruta propuesta por el gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Consejo de Seguridad de la ONU modificó el mandato de la Misión de Verificación en Colombia?

El Consejo de Seguridad de la ONU modificó el mandato de la Misión de Verificación tras recibir una petición formal del gobierno de Abelardo de la Espriella, buscando ajustar las funciones de esta para que ya no supervise la reforma rural integral del acuerdo de 2016. La nueva resolución, apoyada por los 15 miembros del Consejo, responde a un cambio de orientación política en el enfoque de paz y seguridad del país, según declaraciones y documentos citados en el informe.

¿Qué implica la eliminación de la supervisión internacional sobre la reforma rural integral en Colombia?

La eliminación de la supervisión internacional sobre la reforma rural integral significa que la Misión de Verificación de la ONU dejará de vigilar la implementación de este aspecto fundamental del acuerdo de paz firmado en 2016. De acuerdo con los funcionarios y el embajador citados, esta decisión representa un giro en la política de implementación y puede tener repercusiones en la forma como se desarrollen los compromisos sobre desarrollo rural en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.