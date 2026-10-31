A 16 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, su padre, Luis Alonso Colmenares, compartió un mensaje en el que habló del dolor que todavía lo acompaña y de cómo ha aprendido a vivir con la ausencia de su hijo. La publicación coincide con un nuevo aniversario de una tragedia que marcó a su familia y mantuvo en vilo al país durante años.

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“16 años sin ti Luis Andrés… Y no me acostumbro a caminar la vida con tu ausencia”, escribió el padre del joven, cuyo cuerpo fue encontrado en el caño del parque El Virrey, en el norte de Bogotá, después de asistir a una fiesta de Halloween el 31 de octubre de 2010.

En su mensaje, Luis Colmenares reconoció que el paso del tiempo ha cambiado la manera en que enfrenta la pérdida, aunque no ha conseguido borrar el recuerdo de su hijo.

“El dolor se ha aliviado, la herida está sanada, el rencor está borrado con el perdón, pero no te puedo olvidar porque la cicatriz no se borra”, expresó. La frase con la que cerró su publicación resume el sentimiento que quiso transmitir: “No me acostumbro a tu ausencia”.

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#LaOracionDeColmenares

16 años sin ti Luis Andrés…

Y no me acostumbro a caminar la vida con tu ausencia.

El dolor se ha aliviado,

La herida está sanada,

El rencor está borrado con el perdón, pero no te puedo olvidar porque la cicatriz no se borra.

No me acostumbro a tu ausencia… — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) October 31, 2026

Una tragedia que marcó a la familia Colmenares

La muerte de Luis Andrés, estudiante de la Universidad de los Andes, dio paso a uno de los procesos judiciales más conocidos y controvertidos de Colombia. En un comienzo, las autoridades manejaron la hipótesis de una caída accidental al caño, pero la familia cuestionó esa explicación y sostuvo que el joven había sido víctima de un homicidio.

Durante años, la investigación tuvo diferentes versiones, testimonios, peritajes y decisiones judiciales. Laura Moreno y Jessy Quintero fueron procesadas por su presunta responsabilidad en los hechos, pero ambas terminaron absueltas. Carlos Cárdenas, otro de los señalados, también fue absuelto.

El capítulo judicial tuvo una decisión definitiva en abril de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la absolución de Moreno y la prescripción del proceso contra Quintero. El alto tribunal señaló que las pruebas no permitían establecer con certeza el origen de las lesiones de Colmenares ni demostrar la responsabilidad de las procesadas.

Ese desenlace no significó necesariamente un cierre para sus familiares. Luis Alonso y otros integrantes de la familia han insistido en que siguen buscando respuestas sobre lo que ocurrió aquella noche.

(Vea también: Vidente colombiana aclaró si alma de Andrés Colmenares descansa en paz: “Hace años”)

Por eso, el mensaje publicado en este aniversario va más allá de recordar una fecha. Es el testimonio de un padre que reconoce que el dolor ha cambiado, pero que después de 16 años todavía enfrenta una realidad difícil de aceptar: aprender a vivir sin su hijo.

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.