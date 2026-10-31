Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un lamentable incidente ocurrió este viernes 30 de octubre en Bosa, al sur de Bogotá, donde un niño de aproximadamente 3 años perdió la vida tras caer desde el piso 11 de un conjunto residencial. La emergencia se presentó cerca de las 2:00 de la tarde y movilizó de inmediato a las autoridades, quienes intervinieron rápidamente y coordinaron la asistencia médica para el menor. A pesar de los esfuerzos, el pequeño falleció aproximadamente a las 2:37 de la tarde en el Hospital de Bosa, según precisa la información obtenida por las autoridades.

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De acuerdo con el reporte preliminar citado por las autoridades y recogido en el texto, la situación fue reportada inicialmente por el padre del niño, quien llegó hasta el CAI Bosa La Libertad para solicitar ayuda a los policías del sector. Los uniformados, al conocer la gravedad de la situación, activaron todos los protocolos de emergencia para el traslado inmediato del pequeño al centro hospitalario. Pese a estas acciones, la vida del niño no pudo ser salvada a causa de la gravedad de las lesiones sufridas por la caída.

El hecho se registró en un apartamento de la calle 59C, en la localidad de Bosa, un sector conocido por su alta densidad de población y conjuntos residenciales de gran altura. Esta tragedia ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los menores en espacios altos y la importancia de la supervisión constante en estos entornos.

En cuanto a las investigaciones en curso, la Policía Metropolitana de Bogotá y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) de la Fiscalía se encuentran recolectando y revisando el material probatorio con el objetivo de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades si las hay. Según la información inicial, las autoridades trabajan con la hipótesis de que el menor habría quedado solo en el apartamento por un posible descuido por parte de su padre, quien se habría percatado de lo sucedido al regresar a la vivienda. Sin embargo, esta versión todavía es materia de investigación y no se considera una conclusión definitiva de lo ocurrido, de acuerdo con lo comunicado por las autoridades.

El caso deja en evidencia la importancia crucial del cuidado de los menores en espacios residenciales de altura y reitera la necesidad de continuar investigando para esclarecer todos los detalles y responsabilidades en este tipo de emergencias.

¿Cuál es la hipótesis principal sobre la caída del niño en Bosa?

La principal hipótesis que manejan las autoridades, basada en el reporte preliminar, indica que el menor habría permanecido solo en el apartamento mientras su padre se encontraba fuera de la vivienda. Esta versión plantea un posible descuido del progenitor, pero aún está bajo investigación y no constituye una conclusión final sobre los hechos.

¿Qué instituciones adelantan la investigación sobre la muerte del menor en Bosa?

La investigación sobre el caso está a cargo de la Policía Metropolitana de Bogotá y el CTI, es decir, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Estas entidades están reuniendo material probatorio para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos y determinar si existe algún responsable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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