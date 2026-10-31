Por: Portal Bogotá

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Bogotá sorprende una vez más a sus habitantes y visitantes con una propuesta cultural innovadora: la introducción de nuevos juegos de mesa en el marco del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, una iniciativa pensada para fortalecer la literatura y la cultura en la capital. De acuerdo con la información oficial, estos juegos serán protagonistas durante la celebración del Día Dulce, que se llevará a cabo el sábado 31 de octubre en diferentes sedes de la red de bibliotecas públicas, BibloRed. Destacan especialmente las actividades organizadas en las bibliotecas Virgilio Barco y Gabriel García Márquez - El Tunal, las cuales abrirán sus puertas a familias y público en general para disfrutar de un ambiente de sano esparcimiento y convivencia.

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Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, explicó que el propósito de esta iniciativa es transformar las salas de lectura en espacios de encuentro, convivencia y aprendizaje. Según sus palabras, durante los 25 años de existencia de BibloRed, la institución ha buscado ampliar el acceso gratuito tanto a juegos de mesa como a actividades que incentiven el derecho al ocio creativo y al aprendizaje permanente. Esta visión convierte a las bibliotecas en lugares activos de integración y creatividad, en los que el aprendizaje y la diversión se conjugan en beneficio de la ciudadanía.

La curaduría de la nueva colección responde a criterios de calidad y diversidad. Incluye reconocidos juegos internacionales que exploran áreas como la historia, la lógica matemática, la estrategia y el diseño. Entre los títulos destacados se encuentran “Votes for Women”, un recorrido por la lucha por el sufragio femenino; “Root”, donde la estrategia y la competencia entre facciones del bosque son protagonistas; “Turing Machine”, que reta el razonamiento matemático; y “Art Society”, enfocado en la curaduría y colección de arte. Para quienes prefieren actividades familiares, se ofrecen juegos como “Wingspan”, una propuesta centrada en la gestión ambiental y la preservación de aves, y “Inferno”, inspirado en la ‘Divina comedia’, que invita a experimentar la gestión táctica desde una perspectiva lúdica.

La invitación está abierta a toda la comunidad: niños, jóvenes, adultos y personas mayores pueden acercarse a las bibliotecas de BibloRed y participar de manera gratuita en estas actividades, disfrutando del aprendizaje, la creatividad y el derecho al ocio en un espacio seguro y plural.

¿Qué juegos de mesa estarán disponibles en BibloRed durante el Día Dulce en Bogotá?

De acuerdo con la información proporcionada, los asistentes podrán disfrutar de juegos como “Votes for Women”, “Root”, “Turing Machine”, “Art Society”, “Wingspan” e “Inferno”. Cada uno de estos títulos propone retos diferentes, desde la estrategia avanzada y la lógica matemática, hasta la gestión ambiental y la curaduría artística, adaptándose a distintos intereses y edades.

¿Quiénes pueden participar en las actividades gratuitas de juegos de mesa en BibloRed y cuál es su objetivo?

Según BibloRed y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la invitación está dirigida a niños, jóvenes, adultos y personas mayores, sin excepciones. El objetivo es transformar las bibliotecas en espacios dinámicos de convivencia y aprendizaje, promoviendo el acceso al ocio creativo, la recreación y el desarrollo de habilidades sociales para todas las generaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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