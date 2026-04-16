Este jueves 16 de abril de 2026, el Palacio de Justicia será el escenario del capítulo final de uno de los casos judiciales más mediáticos y dolorosos de Colombia: la muerte de Luis Andrés Colmenares. A las 2:30 p. m., la Corte Suprema de Justicia leerá la sentencia de casación que definirá si se mantiene la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero o si habrá un giro inesperado.

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Ante la inminencia del fallo, Luis Alonso Colmenares, padre del joven fallecido en octubre de 2010, se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de templanza. A diferencia de otras ocasiones donde la indignación fue protagonista, esta vez Colmenares apeló a la confianza institucional.

“Hoy asisto a la lectura de la sentencia de casación con serenidad y respeto”, escribió Luis Alonso en su cuenta de X. El padre de la víctima aseguró que comparece con la convicción de que el magistrado ponente, Roberto Solórzano, y la Sala de Casación Penal realizarán un pronunciamiento objetivo y basado en las pruebas del proceso.

Colmenares fue enfático en señalar que aceptará el resultado, sin importar cuál sea: “Acataré su decisión, cualquiera que sea, sin que ello me impida expresar de manera respetuosa y pacífica cualquier inconformidad que pueda surgir”.

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El recurso de casación busca tumbar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que, en febrero de 2017, absolvió a Moreno y Quintero por duda razonable. Este veredicto de la Corte Suprema es la última instancia posible en la justicia ordinaria colombiana, cerrando un ciclo de 16 años de audiencias, peritajes contradictorios y un debate nacional que se niega a morir.

Mientras la familia Colmenares espera un “pronunciamiento conforme a la ley”, el país entero tiene la mirada puesta en el Palacio de Justicia para saber si hoy, finalmente, se le pondrá un punto final jurídico a la tragedia del parque El Virrey.

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.