La vidente colombiana Ayda Luz Valencia volvió a poner sobre la mesa el caso de Luis Andrés Colmenares por declaraciones durante una conversación en el programa ‘Cada Loco con su Tema’, de La Kalle; luego de que la Corte Suprema de Justicia absolviera a Laura Moreno y Jessy Quintero.

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Según explicó la mujer, habría tenido una conexión espiritual relacionada con Colmenares y sostuvo que el alma del joven ya no estaría ligada al sufrimiento o a la incertidumbre alrededor de su muerte, uno de los casos judiciales más recordados del país.

“Él ya está en paz, pero hace años…le decía a su mamá que está tranquilo, Yo creo que el karma durante ese proceso de muerte tan duro”, indicó Valencia ante el interrogante de uno de los integrantes de la mesa de trabajo de la emisora.

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Asimismo, la médium aseguró que el mensaje que ella le dio en su momento a Oneida Escobar, madre del joven, ayudó a que su alma descansara. En ese sentido, recordó que, según ella, tuvo contacto con él y desde ese momento se despertaron las dudas sobre un posible crimen.

“Él decía: ‘por favor, diles que no fue, no me caí, no me pasó así’…yo les mostraba una herida acá… eran cosas superpuntuales y, claro, cuando sacan y exhuman el cuerpo, fue todo eso”, agregó Valencia en su relato.

Episodios espirituales alrededor del caso Colmenares

Las referencias espirituales sobre Andrés Colmenares no son nuevas. En entrevistas pasadas, Oneida Escobar habló sobre sueños en los que, según dijo, su hijo le pedía seguir buscando la verdad sobre lo ocurrido.

Incluso, algunos de esos relatos fueron mencionados durante momentos clave de la investigación, alimentando el interés mediático alrededor del caso.

Ahora, las afirmaciones de Valencia volvieron a poner el tema sobre la mesa y despertaron nuevas reacciones entre quienes creen en este tipo de contactos espirituales y quienes los cuestionan.

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.