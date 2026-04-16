El caso de Luis Andrés Colmenares se empieza a resolver luego de 16 años y hace parte de la agenda mediática de esta semana, pues Laura Moreno y Jessy Quintero, las dos mujeres que quedaron en medio de las acusaciones por la muerte del joven, finalmente fueron absueltas por al Corte Suprema de Justicia.

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(Vea también: “Les dañamos la vida”: Jorge Colmenares dice si volvió a ver a Laura Moreno y Jessy Quintero)

De ese tema hablaron en La FM en la mañana de este jueves y la periodista Darcy Quinn aseguró que en su momento “la justicia lo que dijo es que él (Luis Andrés) se cayó al caño, fue arrastrado por las aguas y quedó atrapado en el túnel y se ahogó. Él murió ahogado”.

Posteriormente, en redes sociales hubo críticas por sus declaraciones y ella, nuevamente, respondió diciendo que se leyó el documento judicial. “Los absolvio [SIC] la justicia en primera instancia…lo que pasa es que yo si me lei [SIC] el expediente y no vivo de novelas ni leyendas urbanas como ud”, escribió.

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Pues Luis Colmenares, que antes había señalado que este jueves iba a acudir a la Corte Suprema de Justicia para escuchar las decisiones finales de un caso que lleva 16 años sin resolverse, también le respondió a la periodista con un documento.

Él no explica ni da mayores detalles sobre su origen, pero pareciera ser un documento forense pues allí se detallan hallazgos sobre cómo fue encontrado. Este fue lo que publicó Luis Colmenares:

Posteriormente, Luis Colmenares, mostró otro documento en el que dice: “Hubo homicidio, asi lo estableció una sala del tribunal de Bogotá”, además señala que “la Fiscalía no fue capaz de establecer las responsabilidades del crimen”.

#LaOpinionDeColmenares

Hubo homicidio, Asi lo estableció una sala del tribunal de Bogotá.

Lo que sucedió fue que @FiscaliaCol no fue capaz de establecer las responsabilidades del crimen.

Eso es distinto. https://t.co/j8YRzcrOhZ pic.twitter.com/4py45B4E9a — ✏️LUIS COLMENARES R. (@lcolmenaresr) April 16, 2026

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.