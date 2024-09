Con el pasar de los años, el caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares no ha dejado de producir reacciones, debido a la manera en la que se ha desarrollado el juicio y por los vacíos y preguntas que todavía crea el hecho mediático en Colombia.

En ese sentido, Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, ha vuelto a ser tema de conversación luego de varias entrevistas que otorgó a medios del país en los que mencionó, de nuevo, diversas circunstancias sobre la muerte de su hermano y su relación con las personas involucradas en el caso.

En un diálogo con el programa ‘Lo sé todo’, del Canal1, Jorge Colmenares expresó su frustración con el sistema judicial y compartió cómo ha sido su vida desde aquel trágico suceso.

Allí mencionó la decepción de su familia ante las decisiones judiciales que se han tomado en el caso de su hermano: “Al principio estábamos decepcionados porque la Fiscalía no se portó bien en la audiencia. Aún esperamos que se reconozca que fue un homicidio”.

En cuanto a su relación con Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes continúan vinculadas al caso y la familia Colmenares creen que saben qué ocurrió realmente, aclaró que no ha tenido contacto con ellas ni con sus familias desde el inicio del proceso judicial.

“Desde que inició el proceso de mi hermano no volvimos a hablar con ellas, no tenemos contacto porque nos culpan, según ellas les dañamos la vida, pero no entienden que mi hermano tenía derecho a vivir, a viajar, a conocer”, afirmó Colmenares con dolor, afirmó Colmenares.