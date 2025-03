Ayda Luz Valencia se ha destacado por estar dentro de varios programas de inmersión respecto al mundo espectral. Ha estado al lado de ‘Rafa’ Taibo en programas como ‘Ellos están aquí’, que tuvo gran éxito en Colombia.

Lo cierto es que estuvo en Olímpica Stéreo hablando del nuevo lanzamiento de su libro llamado ‘Posesiones’, en el que habla de todas sus experiencias sobrenaturales.

(Vea también: “Un destello de luz”: encuentran macabro objeto en túnel donde murió Luis Andrés Colmenares)

En dicha conversación, Ayda Luz Valencia contó una de sus experiencias más terroríficas con una joven de Bogotá que tenía, más o menos, 27 años:

“Me decía mi asistente: ‘Es que no entra, no quiere entrar [a la oficina]’, y cuando yo salgo, su rostro está completamente transformado, encorvado. Al levantar la cabeza y hablar, de su boca sale una voz grave, masculina, completamente ajena a la suya. Fue impresionante”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ayda Valencia (@aydasanacion)



Pero no ha sido lo único, de hecho, contó que ha sufrido sustos directos: “Sí, lo he sufrido. Mientras investigo, he experimentado fenómenos extraños en mi casa, como puertas y llaves que se abren solas, objetos que caen sin explicación. De hecho, yo vivo sola porque ya nadie se atreve a vivir conmigo”.

(Vea también: “La gente dudó de mi virilidad”: Marcelo Cezán, sobre el ‘beso’ con Rafa Taibo)

Posibles señales de posesión demoniaca

Ayda resaltó la importancia de prestar atención a cambios drásticos en la conducta de los jóvenes, especialmente cuando no pueden atribuirse únicamente a la adolescencia. “Podrían volverse hostiles, retraerse socialmente, descuidar su higiene personal o adoptar un lenguaje vulgar”, comentó.

Aunque es común que los adolescentes experimenten transformaciones en su comportamiento, ciertos signos, como un olor nauseabundo, una extraña humedad en el ambiente, rechazo a la luz o aversión a símbolos religiosos, podrían sugerir la presencia de algo fuera de lo común.

Para afrontar estos eventos, Aída recomienda empezar con agua bendita, aunque enfatiza la importancia de acudir a expertos. También advirtió que, en algunas situaciones, quienes atraviesan estos episodios pueden manifestar una personalidad alterna, lo cual no debe confundirse con problemas psicológicos o el uso de sustancias.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.