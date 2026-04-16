Este jueves 16 de abril de 2026, la Corte Suprema de Justicia emitirá el fallo definitivo en el caso de Luis Andrés Colmenares, uno de los procesos judiciales más mediáticos y controvertidos del país. La decisión, que se conocerá a las 2:30 de la tarde en el Palacio de Justicia, definirá si se mantiene la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero o si se produce un giro en el proceso.

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En medio de la expectativa nacional, el periodista Melquisedec Torres encendió la controversia tras publicar un mensaje en la red social X en el que cuestiona la postura de la familia Colmenares y reivindica la inocencia de los implicados.

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A pocas horas del fallo, Torres afirmó que “las verdaderas víctimas” del caso han sido Laura Moreno, Jessy Quintero, Carlos Cárdenas y sus familias, al considerar que enfrentaron un “montaje” judicial.

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El periodista sostuvo que el proceso estuvo marcado por irregularidades, señalando a fiscales, peritos y testigos de haber actuado de manera indebida. Además, expresó su expectativa de que la decisión de la Corte cierre lo que calificó como un “infundio” y permita hacer justicia a quienes, según su postura, fueron acusados injustamente.

En su pronunciamiento, también hizo un llamado directo a la familia Colmenares para que, tras el fallo, puedan “hacer duelo” por la muerte del joven, insistiendo en que, de acuerdo con conceptos científicos, se trató de un accidente.

Las verdaderas víctimas del absurdo Caso Colmenares fueron Laura Moreno, Jessi Quintero, Carlos Cárdenas y sus familias. Este jueves la @CorteSupremaJ dictará el fallo definitivo, el cierre de este horroroso infundio y les hará toda la justicia que merecen. Fueron y son víctimas… — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) April 16, 2026

Las declaraciones contrastan con la postura de Luis Alonso Colmenares, quien en las horas previas al fallo adoptó un tono más conciliador. A través de sus redes sociales, manifestó que acatará la decisión de la Corte Suprema, independientemente del resultado.

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“Hoy asisto a la lectura de la sentencia de casación con serenidad y respeto”, escribió, señalando su confianza en que el alto tribunal emitirá un fallo basado en las pruebas del proceso.

El padre del joven también dejó claro que, aunque respetará la decisión, no renuncia a expresar de manera pacífica cualquier inconformidad.

¿Qué pasó con Luis Andrés Colmenares?

La muerte de Luis Andrés Colmenares ocurrió en la madrugada del 31 de octubre de 2010, tras una celebración de Halloween en el norte de Bogotá. Su cuerpo fue hallado en el parque El Virrey, en circunstancias que desde entonces generaron múltiples versiones y controversias.

A lo largo de más de 15 años, el caso ha estado rodeado de peritajes contradictorios, teorías enfrentadas y un amplio cubrimiento mediático. En 2017, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Moreno y Quintero por duda razonable, decisión que ahora está siendo revisada mediante el recurso de casación.

Lo último que se sabe del caso Colmenares

El fallo de la Corte Suprema representa la última instancia en la justicia ordinaria colombiana, lo que significa que su decisión cerrará jurídicamente el caso.

Mientras tanto, el país sigue dividido entre quienes respaldan la hipótesis de un homicidio y quienes, como el periodista Melquisedec Torres, sostienen que se trató de una muerte accidental, basada en análisis científicos que apuntan a una caída seguida de ahogamiento en medio de condiciones adversas.

A la espera del pronunciamiento oficial, el caso Colmenares continúa siendo una herida abierta en la memoria colectiva del país, donde justicia, verdad y opinión pública siguen en tensión.

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.