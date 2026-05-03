Un caso que parecía olvidado volvió a tomar fuerza más de cuatro décadas después. El asesinato de Roxanne Sharp, una joven de 16 años encontrada sin vida en 1982 en Luisiana, tuvo un giro inesperado tras nuevas capturas.

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El crimen ocurrió el 12 de febrero de ese año, cuando el cuerpo de la menor fue hallado en una zona boscosa en Covington. Desde entonces, las autoridades determinaron que se trató de un caso de agresión y homicidio, pero no hubo capturas en ese momento.

Cómo un podcast ayudó a resolver un crimen sin pistas por décadas

Durante años, la falta de pruebas y el silencio de posibles testigos frenaron cualquier avance. Incluso, en algún punto, un asesino en serie confesó el crimen, pero luego se retractó y su versión fue descartada por inconsistencias.

El caso dio un vuelco en 2025 con el lanzamiento del pódcast “¿Quién mató a Roxanne Sharp?”, que reavivó el interés público. La producción permitió que nuevas personas aportaran información clave que había permanecido oculta por décadas.

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“Ayudó a nuestros investigadores a reconstruir dónde estuvo Roxanne días antes de su muerte”, explicó un portavoz policial. Además, la difusión hizo que testigos que antes guardaban silencio decidieran hablar.

El impacto fue tal que incluso los creadores del pódcast se sorprendieron. “Cuando empezamos el podcast, pensábamos que a nadie le importaba, pero enseguida nos dimos cuenta de nuestro error”, afirmaron.

La investigación avanzó con apoyo de nuevas tecnologías, incluyendo análisis de ADN, lo que permitió identificar a cuatro sospechosos, todos mayores de 60 años. Algunos de ellos ya estaban en prisión por otros delitos.

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Las capturas se llevaron a cabo en abril de 2026 y representan un avance clave en un caso que llevaba décadas sin resolverse. Ahora, los señalados enfrentan cargos graves que podrían llevarlos a cadena perpetua.

Mientras tanto, la comunidad empieza a hablar de un crimen que durante años fue un secreto a voces. Para la familia de la víctima, el proceso abre la puerta a un cierre que esperaron por más de 40 años.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)