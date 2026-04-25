La nueva tanda de estrenos llega con una mezcla clara entre el pulso del urbano latino y canciones que rescatan sonidos más emocionales, en una curaduría que mantiene el equilibrio entre lo que suena hoy y lo que sigue vigente.

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La Corte, el pódcast musical de Pulzo, pone el foco en colaboraciones clave, apuestas individuales y algunos nombres que empiezan a moverse en el radar.

Lo que suena en la calle

En la onda urbana, el protagonismo se lo lleva Danny Ocean junto a Ryan Castro con ‘Desahógate’, un lanzamiento que conecta con su línea emocional sin perder alcance comercial. A esto se suma Rauw Alejandro con ‘Dando vueltas’, reafirmando su versatilidad dentro del género.

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El bloque sigue con Boza y Beéle en ‘Hasta abajo’, una colaboración que mezcla ritmos caribeños con lo urbano, mientras Trueno aparece con ‘Turr4zo’, su nuevo álbum, manteniendo su sello directo.

También entra en la conversación Reykon con ‘La culpa’, junto a la propuesta de Nath con ‘No le hace daño estar así’, que aporta una vibra distinta dentro de la selección.

Uno de los cruces más llamativos lo firman Quevedo y Elvis Crespo con ‘La graciosa’, una mezcla que une generaciones y estilos en un mismo lanzamiento.

El top de La Corte

Nuevas propuestas musicales

En el apartado de nuevos ritmos para tener en el radar, aparecen propuestas que empiezan a ganar espacio: Nic con ‘Enamorada’, Myklan con ‘Mentienda’ y Kash con ‘Favor y gracia’, nombres que se abren paso en medio de una oferta cada vez más amplia.

Los sonidos que se mantienen

El cierre lo pone la sección de sonidos que perduran, donde David Bisbal revive ‘Vivir así es morir de amor’, y Fonseca aparece con ‘Antes que el tiempo se vaya’, dos canciones que mantienen vigencia y siguen conectando con nuevas audiencias.

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