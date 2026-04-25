La reconocida exreina de belleza y actriz colombiana Yeimy Paola Vargas se encuentra en el ojo del huracán judicial tras revelarse graves inconsistencias en su hoja de vida. Lo que comenzó como un exitoso salto a la gestión pública en su natal Cartagena, hoy se ha transformado en un expediente en la Fiscalía General de la Nación, que la cita a una audiencia de imputación de cargos el próximo 30 de abril por el presunto delito de falsedad en documento público, según reveló la revista Semana.

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El epicentro del escándalo es una certificación académica que Vargas adjuntó a su perfil para acreditarse como tecnóloga laboral en actuación y teatro. Gracias a este documento, supuestamente otorgado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, la actriz logró firmar un contrato en marzo de 2025 con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) por un valor de 55 millones de pesos. El objetivo era ambicioso: apoyar la gestión y salvaguarda del patrimonio material e inmaterial de la “Heroica”.

Una tipografía que levantó sospechas Aunque nadie pone en duda el talento y la trayectoria artística de Yeimy Paola, la justicia sí cuestionó la forma. La alerta roja saltó debido a un detalle casi técnico: la tipografía utilizada para imprimir su nombre en el acta presentada. Fue el docente e investigador Álvaro González Álvarez quien, en octubre de 2025, puso el dedo en la llaga sobre la apariencia del documento.

La estocada final provino de la propia Alcaldía de Bucaramanga. En una respuesta oficial, el instituto santandereano fue tajante: Yeimy Paola Vargas no figura en ningún registro, listado o certificado de la institución. Según la entidad, el diploma presentado no solo carece de soporte administrativo, sino que su formato difiere completamente de los estandarizados por el ente oficial. En pocas palabras, el título que le abrió las puertas de la contratación pública en Cartagena parece haber sido fabricado.

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Contratos bajo la lupa y un silencio elocuente Lo que resulta aún más insólito para los investigadores es que, tras la polémica y la suspensión del primer contrato, la Alcaldía de Cartagena decidió otorgarle una nueva orden de prestación de servicios este año. En esta ocasión, el contrato es por 18 millones de pesos y la vinculan bajo el perfil de bachiller, utilizando la misma hoja de vida pero —casualmente— sin el acta de tecnóloga cuestionada.

Mientras la defensa de la exreina guarda silencio frente a los requerimientos de la prensa, la Alcaldía de Cartagena se escuda en el debido proceso y la presunción de inocencia para justificar su vinculación. Sin embargo, la Fiscalía no solo apunta a la actriz; la investigación promete escalar hacia los funcionarios del IPCC que dieron luz verde a los contratos, a pesar de las advertencias que ya circulaban públicamente. El próximo 30 de abril, en las salas de audiencia de Cartagena, Yeimy Paola Vargas deberá explicar cómo un acta de grado inexistente terminó siendo el soporte de su labor como servidora pública.