La actriz colombiana Flor Vargas, con más de cinco décadas de trayectoria en televisión, atraviesa una compleja situación de salud y dificultades económicas que afectan su calidad de vida en la actualidad.

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Reconocida por su participación en producciones como ‘Los Victorinos’ y ‘N.N’., la artista permanece en su vivienda bajo cuidados parciales, mientras enfrenta limitaciones físicas que reducen su autonomía, de acuerdo con Vea. Su caso salió a la luz en medio de un llamado de solidaridad para apoyar sus necesidades básicas.

En los últimos meses, su estado de salud se deterioró debido a problemas de movilidad derivados de caídas recurrentes, lo que la obligó a usar caminador y depender de ayuda para actividades cotidianas. Además, enfrenta una dificultad auditiva y requiere terapias físicas constantes, cuya atención resulta insuficiente.

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A este panorama se suma una situación económica limitada, ya que subsiste con una pensión equivalente a un salario mínimo, ingreso con el que debe cubrir gastos de vivienda, alimentación y el apoyo de una persona que la asiste por horas. Esta condición restringe su acceso a opciones de cuidado permanente.

¿Cómo se puede donar a la actriz Flor Vargas?

En el ámbito personal, la actriz también enfrenta un contexto de soledad tras la pérdida de sus hijos, lo que impacta su red de apoyo. Este escenario influye directamente en su bienestar y en la capacidad de afrontar sus necesidades médicas y diarias.

Ante esta situación, el programa ‘Bravisimo’, de City TV, compartió una publicación en la que dio a conocer la manera de ayudar a la actriz e hizo llamado abierto a la solidaridad para recibir apoyo que le permita cubrir gastos relacionados con medicamentos, terapias y atención médica complementaria.

De acuerdo con el citado medio, las donaciones se pueden hacer mediante Nequi al número 315 308 49 07, a través de la llave @NEQUIFLO2400, o mediante consignación a la cuenta de ahorros de Bancolombia número 20735759992.

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¿En qué novelas participó Flor Vargas?

A lo largo de su carrera, Flor Vargas construyó una trayectoria sólida en la televisión colombiana, con participaciones en producciones emblemáticas como ‘Los cuervos’, ‘Pero sigo siendo el Rey’, ‘La saga, negocio de familia’, ‘En los tacones de Eva’, ‘Aquí no hay quien viva’ y ‘El capo’, entre otras.

Su presencia en la pantalla también se extendió a múltiples proyectos a lo largo de varias décadas, donde asumió papeles secundarios y de carácter que fortalecieron su reconocimiento dentro de la industria. Esta continuidad le permitió consolidarse como una actriz de amplia experiencia, activa desde la década de 1970.

Gracias a esa permanencia, Flor Vargas se convirtió en un rostro recurrente de la televisión, participando en diversas producciones que reflejan la evolución de la televisión colombiana y dejando huella en distintas generaciones de espectadores.

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