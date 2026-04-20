Lejos del luto en el mundo del entretenimiento, un video sorprendió a propios y extraños por la particular expresividad de Alina Lozano para referirse a una figura legendario como Vicky Hernández.

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Lozano, reconocida actriz y célebre recientemente por su relación con Jim Velásquez, mencionó a la artista vallecaucana en lo que se suponía era el reclamo por la relación con un hombre mucho más joven.

Si bien el contenido era una alusión a su propia relación con el mencionado creador de contenido, la recordada ‘Doña Nidia’ comenzó su publicación con un mensaje que decía: “Vicky Hernández, tenga dignidad”, a lo que le sumó su mensaje.

“Señora Vicky Hernández, ¿qué hace usted con ese muchachito, semejante actriz, que ha hecho historia en este país? ¿Qué hace usted con ese muchachito? Tenga dignidad por Dios, honre su talento. Es que yo lloré, señora Vicky Hernández, cuando vi todo eso que están hablando de usted. Es que no le están dejando cuero y usted es un emblema de este país”, afirmo en primera instancia.

Lo llamativo al avanzar es que, en medio de múltiples preguntas que lanzó con el supuesto reclamo, dejó en evidencia que su publicación es una autocrítica sobre la relación que tiene con Velásquez, aunque para el caso mencionó a la reconocida actriz por lo que parece ser una confusión de una detractora.

“¿Qué le pasó? ¿Por qué le dio por meterse con un muchachito? ¿Por qué le dio en su vejez por semejante cosa? No, no, no, no. ¿Usted no es Vicky Hernández? ¿O sí es Vicky Hernández? ¿Usted la que anda con el muchachito ese? ¿Pero usted sí es Vicky? No es Vicky. Yo no dije ni una palabra, amigos, ni una palabra”, cerró en este fragmento.

Al final, explicó por completo que este video en el que se refirió a la veterana artista colombiana surgió luego de un reclamo que le hicieron y en el que surgió la inesperada situación, que ahora llevó a sus redes sociales como aclaración del tema.

“Pero estoy preocupada. Vicky Hernández, nuestra gran actriz maravillosa, no es la que tiene una pareja o expareja joven, no. Es Alina Lozano Acosta, que también es actriz colombiana. Pero no soy Vicky Hernández. Ojalá. Ese pobre tanco de actriz. No, Vicky, perdón. Y no pude decir ni una palabra. La señora salió así”, sentenció al relatar el incidente.

Cabe remarcar que Lozano es menor que Hernández por más de dos décadas, además de que la artista con la que se presentó la confusión tiene una extensa trayectoria en la televisión, cine y teatro en Colombia.

¿Cuál es diferencia de edad entre Alina Lozano y Jim Velásquez?

La diferencia de edad entre la reconocida actriz Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez es de exactamente 30 años. Esta brecha generacional ha sido el eje central de su relación pública, la cual ha provocado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación colombianos desde que hicieron oficial su romance y posterior matrimonio en el año 2023.

Alina Lozano nació el 6 de enero de 1969, mientras que Jim Velásquez nació en el año 1999, lo que consolida esta diferencia cronológica que ambos han tomado con humor y naturalidad.

A pesar de las constantes críticas y los rumores que sugerían que su unión era simplemente una estrategia de marketing para ganar seguidores, la pareja ha defendido su vínculo sentimental en repetidas ocasiones. Alina, famosa por su papel de Nidia Pataquiva en ‘Pedro el Escamoso’, ha manifestado que la madurez y la juventud han creado un equilibrio positivo en su convivencia.

Por su parte, Jim ha utilizado su plataforma digital para normalizar las relaciones con diferencias de edad marcadas, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del entretenimiento nacional.

¿Cuántos años tiene Vicky Hernández?

La legendaria actriz colombiana Vicky Hernández tiene actualmente 80 años. Nacida el 14 de octubre de 1945 en Cali (Valle del Cauca), Hernández es considerada una de las figuras más prominentes y respetadas en la historia de las artes escénicas en Colombia.

Su longevidad en la industria del entretenimiento le ha permitido transitar por el teatro, el cine y la televisión, consolidando una carrera que abarca más de seis décadas de actividad ininterrumpida y múltiples reconocimientos internacionales.

A sus 80 años, la trayectoria de Vicky Hernández sigue siendo un referente de excelencia actoral. Es recordada por papeles icónicos en producciones como ‘La casa de las dos palmas’, ‘Azúcar’ y su inolvidable interpretación en la película ‘La estrategia del caracol’.

A lo largo de su vida, ha demostrado una capacidad única para encarnar personajes complejos que reflejan la realidad social del país, lo que la ha hecho acreedora de premios como el India Catalina a Toda una Vida, otorgado por su invaluable aporte a la cultura nacional.

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