La participación de Alina Lozano y Jim Velásquez en el ‘reality’ ‘¿Apostarías por mí?’, producido por Univisión, terminó envuelta en una fuerte polémica que rápidamente se trasladó a las redes sociales.

Aunque inicialmente la pareja causó interés entre los televidentes, su salida temprana del programa abrió el debate sobre la verdadera naturaleza de su relación y las razones reales detrás de su eliminación.

Durante la primera temporada del formato, la audiencia se mostró dividida. Mientras algunos celebraron los retos emocionales y físicos que debían enfrentar las parejas, otros cuestionaron el concepto del programa, señalando que trivializa las relaciones sentimentales.

A esto se sumaron críticas por la falta de diversidad, ya que las 12 parejas participantes eran exclusivamente heteronormativas, lo que causó comentarios negativos desde distintos sectores.

La primera eliminación se produjo el domingo 25 de enero, cuando Alina Lozano y Jim Velásquez se despidieron del ‘reality’ luego de obtener la menor cantidad de votos del público.

En ese momento, su salida pareció obedecer únicamente a la decisión de la audiencia. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a surgir versiones que apuntaban a otros motivos como los verdaderos detonantes de su eliminación.

El periodista Gabo Cuevas, a través del portal Radio Fórmula MX, reveló que la producción del programa habría detectado comportamientos inusuales en la dinámica de la pareja.

Según explicó, estos detalles despertaron sospechas dentro del equipo, al punto de considerar que se trataba de una relación fingida y ser una pareja falsa, lo que provocó malestar entre los responsables del casting, quienes habían depositado grandes expectativas en Alina y Jim por su potencial impacto en el ‘rating’.

“Me han contado que esta era una de las parejas más queridas. La producción le había apostado fuerte, al mismo nivel que a la de Mario Bezares, porque eran quienes más contenido estaban dando. Pero empezaron a notar cosas extrañas: Jim no quería besar a Alina, dormían como si fueran madre e hijo y no existía la cercanía que sí se veía en el 99 % de las demás parejas. Ahí dijeron: ‘esto está muy raro’”, afirmó Cuevas.

Ante estas señales, la producción habría decidido intensificar el monitoreo de la pareja a través de las cámaras 24/7. Fue entonces cuando, presuntamente, se descubrió una conversación que terminó de encender las alarmas.

“La producción descubrió que hablaban de un acuerdo, que todo estaba falsificado. Se les olvidó que los estaban vigilando y ahí se dieron cuenta de que habían mentido”, explicó el periodista.

Cuevas agregó que, luego de consultar con fuentes en Colombia, recibió información aún más comprometida. Según dichas versiones, Jim Velásquez tendría una pareja sentimental y sería un hombre, lo que pondría en duda la autenticidad del matrimonio que él y Alina protagonizaron en noviembre de 2023 en Subachoque, a las afueras de Bogotá, ceremonia que contó con la presencia de celebridades y creadores de contenido.

“Resulta que Jim tiene una pareja y es de la comunidad. Llamaron la atención a quienes hicieron los estudios y entrevistas previas. Ellos se volvieron virales porque mucha gente nunca creyó en ese matrimonio. Al final, la producción sintió que les vieron la cara durante una semana”, concluyó Cuevas.

La controversia continúa creciendo en redes, donde usuarios debaten si se trató de una estrategia mediática o de un engaño que terminó pasando factura dentro del ‘reality’.

