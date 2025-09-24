Alina Lozano, reconocida actriz colombiana con una amplia trayectoria en la televisión nacional y recordada por su papel de Nidia Estela Pataquiva en la exitosa telenovela ‘Pedro el escamoso’, vivió recientemente un episodio que la dejó sorprendida y afectada.

La artista, que en los últimos años también ha estado en el foco mediático por su relación con el joven ‘influencer’ Jim Velásquez, decidió compartir en sus redes sociales la incómoda situación que enfrentó en un establecimiento de arepas ubicado en Chía, municipio cercano a Bogotá.

Según relató Lozano, todo ocurrió en horas de la noche cuando se dirigió al Centro Comercial Vivenza, lugar que suele frecuentar para adquirir este alimento. Desde su llegada, percibió algo inusual: la persona que atendía no era la habitual y, desde el primer momento, mostró una actitud poco cordial y hasta desafiante.

“En el momento que llegué, noté que la mujer que atendía no era la que acostumbraba a ver, y su actitud fue bastante negativa desde el primer momento”, comentó Lozano. Pese a ello, realizó su pedido y pagó por unas arepas pequeñas. Sin embargo, luego de pensarlo mejor, decidió solicitar un cambio por unas de mayor tamaño, ofreciendo pagar la diferencia correspondiente. Fue en ese instante cuando comenzó el altercado.

La empleada del negocio se negó rotundamente a hacer la modificación, argumentando razones de inventario y de caja. Para Lozano, la respuesta resultaba incomprensible, por lo que pidió hablar directamente con la dueña del local, a quien conocía de anteriores visitas.

Al ser contactada, la propietaria autorizó el cambio y le indicó a la trabajadora que atendiera la solicitud de la clienta.

Lejos de solucionarse el inconveniente, la situación se tornó más tensa. La actriz aseguró que la empleada mantuvo una actitud confrontativa, elevando el tono de voz hasta convertir la conversación en una fuerte discusión.

“Yo no digo que no me exasperé; nos gritamos, nos dijimos palabras de grueso calibre. Y yo le dije: ‘Mira, ya no más. Dime cuánto tengo que pagar de más’. Me tiró las arepas así y me dijo: ‘¡No tiene que pagar nada!’”, relató Lozano en un video publicado en sus redes.

El momento más delicado llegó cuando intentó retirarse del lugar. Según contó, la trabajadora le lanzó un objeto contundente, lo que pudo haber terminado en una lesión grave. Gracias a su agilidad, la actriz logró esquivar el golpe y reaccionar de inmediato, devolviendo el objeto para evitar mayores consecuencias.

“Esa señora tomó un objeto similar a este y me lo lanzó. Afortunadamente logré esquivarlo, me agaché y luego se lo devolví, acertándole. Yo seré vieja, pero no soy tonta; como cliente tengo derecho a defenderme cuando un empleado me agrede físicamente”.

Este inesperado episodio dejó a Lozano profundamente desconcertada. Más allá de la discusión verbal, no esperaba que una diferencia relacionada con un pedido de comida derivara en un acto de violencia física. Para ella, lo ocurrido reflejaba una grave falta de control y de profesionalismo en la atención al cliente.

“Un negocio de ventas debería estar preparado para resolver este tipo de situaciones. Al final, lo único que pedí fue cambiar el pedido y pagar más por ello. No era un reclamo ni un problema mayor. Me parece inaceptable que algo tan simple termine en una agresión física”, manifestó.

El relato causó múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes le expresaron apoyo y solidaridad. Muchos coincidieron en que el caso evidenciaba la importancia del buen servicio al cliente y de mantener la calma frente a los desacuerdos.

Horas después, Lozano dio a conocer una actualización de la situación. Contó que se reunió personalmente con los dueños del establecimiento y que la experiencia fue muy positiva.

“Me encantó conocerlos mejor: son dos jóvenes emprendedores que han construido su negocio con dedicación. Soy cliente de ellos desde hace cinco años y sentí la necesidad de aclarar lo ocurrido”, expresó.

Durante el encuentro, la actriz pensó que estaría presente también la trabajadora implicada, pero finalmente la conversación fue solo con los propietarios.

El diálogo, según narró, fue respetuoso y sincero. Lozano incluso ofreció disculpas por haberse exaltado y por el uso de palabras fuertes en medio del altercado. Reconoció que la discusión escaló más de lo necesario, aunque reiteró que la agresión física fue lo que más la impactó.

Por su parte, los dueños aceptaron que nunca debe presentarse un acto violento de parte de un trabajador hacia un cliente y le aseguraron que ya habían tomado cartas en el asunto.

La actriz agradeció su disposición para escucharla y dar una respuesta responsable. Finalmente, ambas partes conversaron con calma, sanaron lo ocurrido y acordaron seguir adelante con la confianza que siempre la ha llevado a preferir su negocio.

De esta manera, Alina Lozano transformó un episodio negativo en una oportunidad de conciliación, enviando un mensaje sobre la importancia del respeto mutuo entre clientes y comerciantes, y recordando que el diálogo siempre es la mejor salida ante los conflictos.

