J Balvin y Ryan Castro confirmaron el lanzamiento de ‘Omerta’, su primer álbum conjunto, que verá la luz el próximo 7 de mayo. El anuncio llega luego de meses de rumores por sus constantes apariciones juntos en eventos y redes sociales.

Sigue a PULZO en Discover

El proyecto incluirá un total de 10 canciones y se presenta como una propuesta conceptual que toma elementos de la cultura de Medellín, especialmente valores como la lealtad, el respeto y el cumplimiento de la palabra. Además, el disco contará con colaboraciones de artistas internacionales como DJ Snake y Eladio Carrión, lo que refuerza su proyección global.

Entre los temas que ya se conocen están ‘Tonto’ y ‘Pal Agua’, a los que se sumará ‘Una a la vez’, parte de una historia que se ha venido contando por capítulos a través de videos. Esta narrativa audiovisual ha sido clave para construir el concepto del álbum, que se desarrolla como una especie de serie conectada entre sí.

Qué significa ‘Omerta’ y de qué trata el álbum de J Balvin y Ryan Castro

El concepto del disco también se apoya en una estética cinematográfica inspirada en producciones como ‘The godfather’, ‘Scarface’ y ‘Pulp fiction’, así como en videoclips de Michael Jackson, especialmente ‘Smooth Criminal’ y ‘You Rock My World’.

De hecho, el lanzamiento ha estado rodeado de pistas y mensajes ocultos en redes sociales, vestuario y piezas digitales, lo que aumentó la expectativa antes del anuncio oficial. Los artistas no solo cantan, sino que hacen parte de la historia que se desarrolla en cada capítulo del proyecto.

El álbum ‘Omerta’ estará compuesto por los siguientes temas:

“Una a La Vez”

“Dalmation”

“Melo”

“GWA” con Eladio Carrión

“Medetown”

“Bengali”

“Pal Agua”

“Viernes”

“Tonto” con DJ Snake

“Omerta” con SOG

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RYAN CASTRO (@ryancastrro)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.