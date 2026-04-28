La astróloga María Elena Leal López, conocida como Mhoni Vidente, volvió a referirse al panorama político en Colombia y lanzó una nueva predicción sobre las elecciones presidenciales de 2026, en la que anticipa una derrota “inevitable” para uno de los sectores políticos.

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(Vea también: Mhoni Vidente lanzó alerta por temporada “catastrófica” que se vendría para 2026)

Según sus declaraciones al Heraldo de México el pasado 21 de abril, el escenario electoral estará marcado por una fuerte polarización entre corrientes de derecha e izquierda, con un resultado cerrado pero con un perdedor claro dentro de esa disputa.

En línea con otras predicciones recientes, la astróloga también ha indicado que la contienda se definirá entre candidatos de distintas corrientes ideológicas, con una diferencia estrecha en votos, lo que refleja un país dividido políticamente.

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De acuerdo con las declaraciones de la reconocida astróloga cubana, el proceso electoral será altamente competitivo y uno de los bloques políticos terminará perdiendo de manera contundente.

“La carta de la espada me está diciendo que son patadas de ahogado y que Lula va a perder la presidencia, al igual que en Colombia va a perder la izquierda”, indicó al citado medio.

De esta manera, aseguró que el país tendrá un giro a la derecha y que las relaciones con Estados Unidos volverían a fortalecerse luego de las elecciones presidenciales de 2026.

“Se va a unir mucho con Donald Trump o con Marco Rubio porque América Latina ya sabe que tiene la de perder con ellos porque les quedan dos años y medio”,

La intervención de Mhoni Vidente se suma a un contexto electoral cada vez más intenso, en el que diferentes sectores empiezan a posicionarse de cara a las elecciones de 2026.

Aunque este tipo de pronósticos no tienen sustento científico, suelen captar la atención del público y alimentar el debate en redes sociales, especialmente en momentos de alta expectativa política.

En medio de ese escenario, Colombia se encamina a unas elecciones marcadas por la polarización y la incertidumbre, donde distintos análisis —tanto técnicos como mediáticos— coinciden en que el resultado podría definirse por un margen reducido.

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