En medio de historias de salud insólitas en el mundo, la búsqueda de una solución económica para recuperar la dentadura se transformó en una tragedia física y emocional para Jon Denton, un hombre británico que ahora padece las secuelas de una cirugía fallida.

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La historia de este padre de familia comenzó con un violento accidente de motocicleta en 2020, donde los médicos debieron extraerle los dientes frontales para salvar su vida mediante una intubación de emergencia.

Luego de meses de recuperación con soportes metálicos en su mandíbula, su salud oral se deterioró drásticamente debido a la imposibilidad de mantener una higiene adecuada, lo que causó que sus piezas originales comenzaran a desmoronarse progresivamente.

A sus 34 años, Jon enfrentaba dolores constantes y una incapacidad humillante para alimentarse, teniendo que trocear sus comidas de forma extrema, admitiendo que debía comer «como un niño».

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Al consultar especialistas en el Reino Unido, se encontró con un presupuesto inalcanzable de 30.000 libras esterlinas, cifra que equivale aproximadamente a 147 millones de pesos colombianos.

Ante la imposibilidad de costear tal suma en su país de origen, el conductor de entregas decidió explorar el turismo dental en el extranjero, optando por una clínica en Turquía que le ofrecía una transformación completa por un precio mucho más reducido.

En enero de 2026, Jon invirtió inicialmente 3.500 libras, unos 17 millones de pesos colombianos, para viajar a territorio turco con la esperanza de obtener una sonrisa renovada. Sin embargo, al llegar a la clínica, las señales de alerta aparecieron de inmediato cuando le exigieron un pago adicional de 800 libras, cerca de 4 millones de pesos adicionales.

Jon relata que el proceso fue alarmante desde el inicio, señalando que “cuando llegué allí, todo se sintió apresurado”. En menos de una hora tras firmar documentos y realizarse un escaneo, ya estaba en la silla de cirugía para un procedimiento masivo.

Durante una extenuante jornada de seis horas, los odontólogos le colocaron 14 implantes metálicos. Al día siguiente, le pegaron las nuevas piezas dentales y Jon regresó a casa inicialmente satisfecho. No obstante, la alegría fue efímera. Al poco tiempo de aterrizar en Inglaterra, comenzó a experimentar dolores insoportables que calificó como un nivel de nueve sobre diez.

El hombre asegura que el tormento era tal que “preferiría haberme roto la pierna de nuevo” antes que sentir aquella agonía en su boca. La situación se volvió crítica cuando, mientras descansaba en su hogar, sus dientes inferiores temporales simplemente se cayeron tras una leve risa.

El dolor se volvió insoportable y la infección comenzó a extenderse, impidiéndole incluso realizar el cepillado básico. Ante sus constantes reclamos, la clínica le sugirió volar de regreso para una revisión. En marzo de 2026, Jon regresó a Turquía y pagó 300 libras más, cerca de un millón y medio de pesos, para ser sedado durante el procedimiento.

La sorpresa al despertar fue devastadora: el equipo médico no reparó los implantes, sino que decidió extraerlos todos, dejándolo completamente desdentado y en un estado de shock absoluto.

“Recuerdo despertarme y no había nada allí”, confiesa Jon con profunda desolación. Antes de la intervención, aunque sus dientes estaban dañados, la mayoría seguía siendo sólida, pero ahora no cuenta con una sola pieza en su boca. La frustración lo llevó a aislarse del mundo durante días tras regresar a su hogar en Letchworth Garden City.

Su vida cotidiana se ha vuelto un calvario logístico y emocional, admitiendo que “en comparación, estaba en una mejor posición antes de ir a Turquía de la que estoy ahora”. Su incapacidad física es tan grave que no puede comer ni siquiera alimentos blandos.

El impacto psicológico ha sido tan severo como el daño físico. Jon relata con tristeza que recientemente fue el cumpleaños de su pareja y ni siquiera pudo compartir un trozo de pastel suave.

Esta situación ha causado una tensión constante en su entorno familiar y laboral. “Me despierto de mal humor todos los días y no quiero ir a trabajar, lo que está afectando mis facturas e ingresos”, comenta el afectado.

Además, advierte que si no logra encontrar una solución médica pronto, la situación podría destruir su relación sentimental debido al cambio drástico en su carácter y bienestar.

La clínica turca le ofreció un reembolso parcial de 2.700 libras, aproximadamente 13 millones de pesos colombianos, suma insuficiente para cubrir la reconstrucción total que requiere ahora en el Reino Unido.

Con amargura y un sentimiento de arrepentimiento profundo, el hombre concluye su relato con una frase que resume su tragedia: “Es lo peor por lo que he pasado, desearía poder retroceder en el tiempo”.

Actualmente, Jon busca desesperadamente recaudar fondos para intentar recuperar su funcionalidad oral. Su historia sirve como una advertencia brutal sobre los peligros de priorizar el bajo costo sobre la seguridad médica en cirugías complejas.

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