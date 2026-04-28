La astróloga Mhoni Vidente volvió a llamar la atención tras su más reciente intervención en el medio mexicano El Heraldo de México, donde no solo abordó temas de geopolítica y farándula, sino que también lanzó advertencias sobre el comportamiento del clima en los próximos meses.

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De acuerdo con lo que dijo, la vidente aseguró que se avecinan cambios drásticos en las condiciones climáticas, comenzando por un incremento significativo en las temperaturas.

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Más allá del aumento de temperaturas, la astróloga centró su predicción en la próxima temporada de huracanes, sobre la cual lanzó una alerta preocupante. Según su lectura, se formarían tres fenómenos de gran intensidad, que podrían alcanzar categorías 4 o 5.

Mhoni Vidente indicó que estos eventos se presentarían en fechas específicas, entre finales de agosto y comienzos de octubre, y tendrían impacto en varias zonas del Caribe.

Entre los territorios que, según su predicción, podrían verse afectados se encuentran República Dominicana, Puerto Rico, Cuba y la zona de Cancún.

“Van a golpear completamente estas regiones… hay que tener toda la precaución del mundo porque yo veo que esos huracanes van a ser catastróficos”, aseguró.

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En su más reciente análisis, la vidente también mencionó que, para la época en la que se desarrollarían estos fenómenos climáticos, podrían presentarse cambios importantes en el contexto social y político de Cuba, aunque no profundizó en detalles.

Si bien estas afirmaciones corresponden a interpretaciones astrológicas y no a pronósticos científicos oficiales, el mensaje ha causado eco entre sus seguidores y usuarios en redes sociales, especialmente por el impacto que fenómenos de este tipo han tenido históricamente en la región.

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