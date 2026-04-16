La Corte Suprema de Justicia dio a conocer que la Sala de Casación Penal dejó en firme la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares, poniendo fin a este caso.

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En la ratificación del fallo, el juez dio a conocer que la Fiscalía cometió errores en la delimitación e hipótesis de la muerte de Andrés Colmenares. “No supo definir si Laura Milena Moreno debía responder como coautora impropia del homicidio de su amigo Luis Colmenares o si fue testigo de los hechos que optó por ocultar la verdad”, dijo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, en la lectura del fallo.

El comunicado de la Corte también dio a conocer que la terminación se dio después de considerar que la desde la imputación, el fiscal del caso actuó con “ligereza y falta de claridad al estructurar los cargos”.

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Así mismo, la Sala Penal agrega que la Fiscalía no tuvo la información sobre las razones que habrían motivado a Laura Moreno para participar de un homicidio de Andrés Colmenares. “El ente acusador no tenía información sobre las posibles razones que pudo tener Moreno Ramírez para participar en los hechos, las circunstancias que lo rodearon ni la identidad de los autores materiales; la celebración de un acuerdo entre los autores materiales y la investigada para perpetrar el homicidio”, indicó la Corte.

“Esa falta de evidencia llevó al fiscal a conclusiones irrazonables sobre aspectos fácticos medulares para establecer el delito en que pudo haber incurrido Moreno Ramírez”, concluyó la Sala. #JUSTICIA | La Corte confirma la absolución de Laura Moreno y la prescripción penal a favor de Jessi Quintero por la muerte de Luis Andrés Colmenares ocurrida el 31 de octubre de 2010.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/3cQxcO5x4d — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 16, 2026

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.