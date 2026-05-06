Siguen apareciendo detalles del caso de Érika María Guadalupe Herrera, la mujer señalada por el feminicidio de su nuera Carolina Flores en México. Mientras permanece detenida en Caracas, Venezuela, a la espera de su extradición, medios internacionales revelaron nuevos mensajes que habrían sido encontrados en su celular.

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La mujer de 63 años permaneció prófuga durante dos semanas antes de ser capturada en un apartamento de lujo en Caracas. Desde entonces, las autoridades avanzan en el proceso para enviarla a México, donde enfrentará cargos por el asesinato de la modelo de 27 años.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención son las supuestas notas escritas por Herrera en su teléfono móvil. Inicialmente, una periodista venezolana difundió una carta en la que la mujer le pedía perdón a su hijo y explicaba lo ocurrido el día del crimen. Ahora, nuevos textos salieron a la luz a través de medios como La Razón y Radio Fórmula.

En esos escritos, Herrera insiste en que sentía que Carolina Flores le había quitado a su familia y que mantenía una relación de dependencia emocional con su hijo Alejandro Sánchez. Varias de las notas estarían dirigidas directamente a él y contienen frases relacionadas con celos y resentimiento hacia la modelo.

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Lo que más polémica causó fue una de las afirmaciones atribuidas a la mujer, en la que asegura que el arma “se disparó sola”. Las autoridades mexicanas señalaron que Carolina Flores recibió seis disparos en el rostro y el tórax, además de múltiples heridas por impacto.

“Sentí que era como darle cinturonazos, pero por Dios que la pistola se disparó sola”, habría escrito Herrera en uno de los mensajes. También afirmó que no pretendía matarla y que solo quería “castigarla”, palabras que han provocado indignación en redes sociales y medios mexicanos.

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En otro de los textos revelados, la mujer repitió una frase que quedó registrada en una cámara de monitoreo de bebés el día del crimen: “Eres mío”. Herrera también expresó que sentía que había perdido la cercanía con su hijo desde que él inició su relación con Carolina Flores.

Actualmente, la mujer permanece bajo custodia de Interpol en Caracas mientras avanza el proceso de extradición. Si es hallada culpable, podría enfrentar una condena de entre 40 y 60 años de prisión por feminicidio en Ciudad de México, aunque la pena podría aumentar dependiendo de los agravantes que identifique la justicia mexicana.

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