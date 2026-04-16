En medio de una reciente entrevista con Caracol Radio, Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, aseguró que su hijo no tenía enemigos al momento de su muerte.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Ligereza y falta de claridad”: fuerte crítica a la Fiscalía en caso Colmenares)

“Luis Andrés no tenía enemigos”, afirmó, al referirse a las circunstancias que rodearon el caso que marcó a Colombia.}

Lee También

Oneida Ecobar mencionó a Carlos Cárdenas

Durante la conversación, Vanessa de la Torre, directora de ‘Dos puntos’, justamente se centró en ese hecho, e hizo que Escobar recordara que Laura Moreno tuvo una relación sentimental que fue crucial para lo que le sucedió a su hijo.

“Laura sí tenía un novio[…]. Sí, tenía un exnovio. Y Laura, me imagino, que utilizó a mi hijo”, expresó, haciendo referencia a Carlos Cárdenas.

No obstante, señaló que no tiene información actual sobre las personas involucradas en el proceso, más allá de la absolución que ocurrió este jueves 16 de abril.

Oneida Escobar, mamá de Colmenares, ha hecho proceso de sanación

La madre del joven explicó que, tras los años de proceso judicial, decidió alejarse de las investigaciones para enfocarse en su bienestar personal.

“Ha sido un proceso donde ya después de lo juzgado… empecé a hacer fue un proceso para mí, para mi sanación”, comentó.

A más de una década de los hechos, Escobar indicó que ha buscado sobrellevar el dolor y continuar con su vida, tras uno de los casos más mediáticos del país.

El caso de Luis Andrés Colmenares: lo que su familia aún calla después de 15 años

Han pasado quince años desde aquella noche de Halloween en la que Luis Andrés Colmenares perdió la vida, y todavía nada está del todo claro. Su familia ha vivido entre audiencias, titulares y silencios que duelen. En esta conversación para Bajo Sospecha, Luis Alonso y Jorge Colmenares hablan de lo que no siempre se cuenta: del cansancio, de la fe, de los recuerdos que siguen intactos y de una justicia que nunca llegó del todo. Quince años después, su historia sigue siendo una herida abierta en el país. Un relato de amor, resistencia y preguntas que todavía buscan respuesta.