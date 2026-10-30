Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

El 15 de mayo de 2012, Bogotá fue escenario de uno de los atentados más impactantes de su historia reciente. Una bomba adherida al vehículo del exministro Fernando Londoño Hoyos explotó en plena vía pública, dejando muertos, heridos y una profunda huella en la memoria de la capital. Detrás de este hecho estuvo un adolescente de apenas 13 años, cuya historia se conoce ahora a través de una entrevista exclusiva en Más Allá del Silencio, el pódcast periodístico de Rafael Poveda.

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En este estremecedor episodio, el protagonista reconstruye los acontecimientos que marcaron su vida y relata cómo terminó involucrado en una acción criminal de semejante magnitud cuando todavía era un niño. Su testimonio permite conocer detalles de su proceso de reclutamiento, el entrenamiento que recibió y las circunstancias que lo llevaron a participar en el atentado.

Según su relato, su vinculación con las Farc, específicamente con el Frente 33, fue parte de un camino que comenzó con su incorporación a una estructura armada ilegal. Posteriormente, habría recibido entrenamiento en Timbío, Cauca, donde se preparó para desempeñar tareas relacionadas con la violencia y las acciones criminales.

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La entrevista también revive los momentos de caos que rodearon la explosión del vehículo de Londoño. El atentado conmocionó al país y puso nuevamente sobre la mesa la discusión sobre el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales y su utilización en hechos violentos.

Sin embargo, la historia no terminó con aquel episodio. Durante la conversación, el entrevistado también habla de su posterior paso por el mundo del sicariato en Cali, una etapa que evidencia la continuidad de su relación con los entornos criminales y la violencia.

Uno de los aspectos más perturbadores de su testimonio es su postura frente a los hechos que marcaron su pasado. Lejos de expresar arrepentimiento por lo ocurrido, sus declaraciones revelan una perspectiva que invita a reflexionar sobre las consecuencias del reclutamiento infantil, la normalización de la violencia y las dificultades para romper los ciclos delictivos.

¿Qué lleva a un niño de 13 años a involucrarse en un atentado que sacudió a Colombia? ¿Cómo se construye una vida alrededor de la violencia y qué ocurre cuando quien participó en hechos criminales mira hacia atrás sin lamentar sus acciones?

Estas preguntas atraviesan esta entrevista exclusiva de Más Allá del Silencio, un espacio que busca escuchar historias complejas y acercarse a sus protagonistas sin perder de vista la gravedad de los hechos.

A través de este relato, el pódcast reconstruye una historia marcada por el reclutamiento, el crimen y las secuelas de una violencia que comenzó demasiado pronto.

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