Nuevos y alarmantes testimonios salieron a la luz tras el atentado con explosivos registrado en la mañana de este martes 27 de octubre en las inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander, en Cúcuta. Habitantes del sector colindante con la sede de la Dian relataron la magnitud del estallido que dejó cuatro agentes de la Policía Nacional heridos y graves destrozos materiales en viviendas y vehículos.

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Griselda Becerra, habitante de la zona afectada, describió en entrevista con Blu Radio los momentos de angustia vividos durante la detonación y el panorama de destrucción que quedó en las calles del barrio:

“Estamos muy conmocionados, asustados por esta situación, yo estaba haciendo el desayuno y la explosión fue demasiado fuerte. Ya vimos ambulancias con los heridos, hay dos carros dañados y las motos estacionadas quedaron destruidas. Los vecinos nos dicen que en el transcurso de la mañana había olor a pólvora y vieron un carro Aveo que estaba grabando con un celular, una cámara y pasó demasiado despacio. Eso es lo que dicen los vecinos, que venía de Ureña a Cúcuta”, afirmó Becerra.

Las declaraciones de la comunidad aportan elementos relevantes para los peritos de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Las versiones sobre la presencia del vehículo sospechoso transitando a baja velocidad desde la zona fronteriza de Ureña (Venezuela) hacia territorio colombiano forman parte de las líneas de verificación que adelantan las unidades de inteligencia.

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El reporte médico confirmó que los cuatro uniformados afectados reciben atención especializada en la Clínica Medical Duarte. Entre tanto, los equipos antiexplosivos continúan con el barrido técnico en el parqueadero de automotores inmovilizados para descartar la presencia de otros artefactos y avanzar en la identificación de los autores materiales de la acción criminal.

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