Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali anunció que se mantienen y refuerzan los operativos para controlar el tránsito en la vía al mar, especialmente en el sector conocido como kilómetro 18. El principal objetivo de estas acciones es prevenir y contrarrestar los piques ilegales, acciones que han sido motivo de preocupación tanto para las autoridades como para la ciudadanía. De acuerdo con la información oficial, los agentes de tránsito están ubicados en puntos estratégicos con la intención de evitar que las vías públicas se conviertan en escenarios de competencias ilegales, prácticas que ponen en riesgo la vida y la seguridad de quienes participan y transitan por la zona.

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La preocupación de la administración municipal quedó evidenciada en las declaraciones de Luis Fernando Escobar, subsecretario de Servicios de Movilidad, quien expresó de manera contundente el rechazo institucional hacia los piques ilegales. Según el funcionario, se trata de conductas irresponsables que pueden terminar en tragedias y afectan tanto a los participantes como a terceros. Escobar fue enfático al asegurar que las autoridades no van a permitir que estos espacios públicos sean empleados para competencias clandestinas.

Sin embargo, la acción institucional no ha estado exenta de dificultades. La Secretaría de Movilidad denunció que varios agentes de tránsito han sido intimidados e incluso amenazados por algunos infractores durante el desarrollo de los operativos. Esta situación ha llevado a la administración a reafirmar su respaldo a los funcionarios encargados de estos controles. En palabras del subsecretario Escobar, no se aceptarán amenazas ni intimidaciones, y se garantiza la continuidad de los controles con el acompañamiento de diferentes entidades.

Para fortalecer la estrategia, se están uniendo esfuerzos con la Policía Nacional, el GOES (Grupo de Operaciones Especiales), el SMAT (no se precisa el significado en la fuente) y la SIJIN (Seccional de Investigación Judicial). La Secretaría de Movilidad Distrital reiteró que no existe práctica alguna que ponga en peligro la vida que pueda considerarse inofensiva, insistiendo en que el control institucional es permanente y coordinado para afrontar este reto de seguridad vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se intensifican los operativos contra piques ilegales en el kilómetro 18 de Cali?

Los operativos se refuerzan debido al riesgo que representan los piques ilegales para la seguridad vial en la vía al mar, pues estas actividades pueden causar accidentes graves o fatales. Según la Secretaría de Movilidad, la presencia institucional en el kilómetro 18 busca evitar tragedias y preservar la vida de todos los usuarios de la vía.

¿Qué acciones están tomando las autoridades frente a amenazas contra agentes de tránsito en Cali?

Las autoridades municipales, de acuerdo con declaraciones de la Secretaría de Movilidad y el subsecretario Luis Fernando Escobar, han asegurado que mantendrán el respaldo a sus agentes y trabajarán coordinadamente con la Policía Nacional, el GOES, el SMAT y la SIJIN para garantizar la seguridad de los funcionarios y la eficacia de los controles contra los piques ilegales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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