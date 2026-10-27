Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La mañana del martes 27 de octubre se vio alterada en el sector fronterizo del barrio El Escobal, en Cúcuta, Norte de Santander, por una fuerte explosión que generó pánico y zozobra entre los habitantes. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, una infraestructura clave que comunica a Colombia con Venezuela. El impacto del estallido dejó personas heridas, daños en viviendas y afectó a la comunidad que reside en este importante cruce fronterizo.

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La detonación se produjo en las inmediaciones de un puesto de atención policial y las oficinas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Según los reportes iniciales, personas desconocidas habrían dejado un artefacto explosivo en un vehículo estacionado, aunque las autoridades aún no han confirmado esta hipótesis ni identificado a los responsables del hecho. El estruendo movilizó a los organismos de socorro y a las autoridades locales, quienes desplegaron esfuerzos para auxiliar a los lesionados e iniciar la recolección de pruebas en el lugar.

El balance de víctimas fue inicialmente confuso, con versiones contradictorias en los reportes. La información circulante indicó que al menos dos policías resultaron heridos, según el secretario de Seguridad de Norte de Santander, el coronel en retiro George Quintero. También se conoció que más de cuatro civiles habían sido atendidos en centros médicos, aunque el número final de afectados estaba pendiente de confirmación oficial. Entre los uniformados lesionados, algunos debieron ser trasladados a la Clínica Duarte, mientras videos grabados por testigos muestran la labor de atención de sus compañeros tras la emergencia. La onda expansiva causó igualmente daños materiales, principalmente en viviendas y en la zona donde los policías guardan sus motocicletas.

El impacto del estallido motivó el cierre preventivo del puente internacional Francisco de Paula Santander, con el fin de posibilitar las labores de verificación e investigación. Este paso fronterizo entre Cúcuta y Ureña, en el estado venezolano de Táchira, es un punto estratégico para el tránsito binacional. La proximidad de la explosión con el colegio Padre Luis Variara causó inquietud adicional entre la ciudadanía, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre víctimas en la comunidad educativa.

La investigación está centrada en determinar si el estallido tuvo origen en un vehículo cargado con explosivos o si fue el resultado de la manipulación de un artefacto improvisado. En este contexto, las autoridades anunciaron una recompensa de 55 millones de pesos por información sobre los responsables. Hasta estos primeros avances, ninguna estructura armada ni grupo delincuencial ha sido señalado oficialmente como autor.

Este hecho ocurrió menos de un día después del asesinato de Miguel Castellanos, exfuncionario y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, quien fue ultimado en el sector de El Pórtico. A pesar de la cercanía temporal entre la explosión y el homicidio, no se ha identificado un vínculo directo entre ambos sucesos. Las autoridades continúan investigando ambos casos para esclarecer los hechos y devolver la tranquilidad a la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el motivo de la explosión cerca del puente Francisco de Paula Santander en Cúcuta?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el origen exacto de la detonación. Se investiga si fue causada por un artefacto explosivo colocado en un vehículo estacionado cerca del puesto policial y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), pero la causa sigue bajo indagación.

¿Cuántos heridos dejó la explosión en el barrio El Escobal de Cúcuta?

Los informes iniciales presentan cifras contradictorias. De acuerdo con el secretario de Seguridad de Norte de Santander, hubo al menos dos policías heridos y más de cuatro civiles atendidos en centros asistenciales, aunque el número definitivo de personas lesionadas estaba pendiente de confirmación oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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