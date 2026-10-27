La nueva secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gina González Grau, emitió una circular interna que llamó la atención de los funcionarios de la Cancillería.

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La directriz establece que su nombre debe aparecer únicamente como Gina González Grau en todos los documentos y comunicaciones oficiales de la entidad.

Según la información conocida por Caracol Radio, la instrucción ordena eliminar el nombre de “Gina Paola” de los registros oficiales en los que figure la funcionaria. La medida está dirigida a los empleados de las dependencias internas y externas del Ministerio.

La circular constituye una de las primeras decisiones de González Grau en su nuevo cargo y generó sorpresa dentro de la entidad por tratarse de una disposición relacionada con la forma en que debe ser identificada oficialmente.

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La instrucción busca unificar la identificación de la secretaria general en las comunicaciones institucionales y evitar que se utilice su segundo nombre en documentos oficiales.

El anuncio se conoce en medio de cuestionamientos relacionados con la trayectoria de la funcionaria.

El 26 de octubre de 2026, Caracol Radio publicó información sobre una certificación de experiencia laboral que González Grau habría expedido a su favor y que estaría relacionada con una empresa que, según el medio, no existía en 2021.

Por ahora, la circular establece la forma en que debe aparecer el nombre de la secretaria general en los documentos de la Cancillería.

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