La exembajadora Ángela Benedetti volvió a cuestionar públicamente a Laura Sarabia, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), al divulgar un cálculo de los ingresos que, según ella, habría recibido la exfuncionaria durante su paso por distintas entidades del Gobierno de Gustavo Petro.

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En una publicación en su cuenta de X, este martes 20 de octubre, Benedetti relacionó los salarios que Sarabia habría devengado como jefa de despacho presidencial, directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), directora del Dapre, canciller y embajadora de Colombia en el Reino Unido.

Según el cálculo divulgado por la exembajadora, Sarabia habría recibido 224 millones de pesos entre agosto de 2022 y junio de 2023, cuando estuvo al frente del despacho presidencial.

A esa suma agregó 141 millones de pesos por su paso por el DPS, 302 millones de pesos como directora del Dapre, 148 millones de pesos durante su gestión como ministra de Relaciones Exteriores y 446 millones de pesos por su trabajo como embajadora en el Reino Unido.

Los cinco montos suman unos 1.263 millones de pesos. Benedetti también estimó en 315 millones de pesos los ingresos adicionales por primas, prestaciones y liquidaciones, aunque las cifras corresponden a su cálculo y no constituyen, por sí solas, una verificación independiente de los pagos efectivamente recibidos por Sarabia.

Ángela Benedetti cuestionó el estilo de vida de Laura Sarabia

Más allá de los ingresos, Benedetti cuestionó el nivel de vida que, a su juicio, muestra públicamente Sarabia y planteó dudas sobre el origen de su patrimonio.

“El nivel de vida que muestra en público no corresponde a sus ingresos”, escribió la exembajadora, quien también mencionó rumores sobre una supuesta fortuna y afirmó que, por esa razón, Sarabia estaría siendo indagada por la Fiscalía General de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito.

La exembajadora también lanzó críticas personales contra Sarabia y cuestionó la forma en que llegó a ocupar cargos de alto nivel en el Ejecutivo. En su mensaje, hizo referencia a la cercanía de la exfuncionaria con Verónica Alcocer y expresó dudas sobre si su ascenso obedeció a sus méritos profesionales.

Benedetti cerró esa parte de su publicación con una referencia a la justicia y aseguró que será esta la que determine lo que corresponda frente a los cuestionamientos planteados.

No es la primera vez que Ángela Benedetti critica a Laura Sarabia

Las diferencias entre ambas no son nuevas. Cuando Sarabia dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores en julio de 2025, en medio de la controversia por el proceso de contratación para la expedición de pasaportes, Benedetti también cuestionó públicamente su salida.

En aquella ocasión, la exembajadora preguntó si Petro había despedido a Sarabia o si ella había renunciado espontáneamente. “Para mí, es la primera. Más bien, Laura desautorizó a su jefe. ¿No?”, escribió entonces.

Benedetti remató aquella publicación con otra crítica a la exfuncionaria: “Laura Sarabia no es sensata”.

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