La frase con la que Donald Trump se refirió a Abelardo De La Espriella llamó la atención en su más reciente intervención pública. El presidente de Estados Unidos elogió al mandatario colombiano y destacó el apodo de ‘El Tigre’ para resaltar su carácter y determinación política.

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Trump también aseguró que América del Sur está experimentando una transformación política que, desde su perspectiva, favorece a los sectores conservadores. El mandatario estadounidense afirmó que la región se está convirtiendo en un lugar distinto y que ese cambio avanza de manera positiva.

El comentario más llamativo estuvo dirigido a De La Espriella. Al respecto, Trump destacó al presidente colombiano con palabras que relacionó con su personalidad y con la cercanía que, de acuerdo con sus declaraciones, existe entre ambos dirigentes.

“Sabes, le llaman El Tigre por una razón, ¿verdad? Porque es duro, es un chico duro, pero siempre fue grande para Trump”, afirmó el mandatario estadounidense.

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#Mundo| A menos de una semana de las elecciones en Brasil, el presidente Donald Trump aseguró que Suramérica está dando un giro político a la derecha y nuevamente elogió al presidente Abelardo de la Espriella. “Sudamérica era liderada por la izquierda y ahora está girando a la derecha, es un lugar diferente y está prosperando. Respaldé a muchas personas, a todos los que apoyé ganaron incluyendo el nuevo presidente de Colombia quien es excelente, El Tigre, es un tipo duro. No lo conocía, pero me caía bien, si me aprecian los aprecio”, dijo Trump. Vía @EddyMosquera0 https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 20, 2026

La declaración también refleja la afinidad política que Trump dice tener con el jefe de Estado colombiano. El presidente estadounidense aseguró que había identificado algo especial en De La Espriella, aunque el texto no precisa cuándo surgió esa impresión ni detalla otras palabras del encuentro.

Trump habló del giro conservador en Sudamérica

Más allá del elogio personal, Trump presentó a Sudamérica como una región que estaría dejando atrás la predominancia de gobiernos de izquierda para dar paso a liderazgos de derecha y propuestas conservadoras.

En esa lectura política, el republicano sostuvo que varios movimientos que ha respaldado en procesos electorales de la región han conseguido victorias importantes. Trump considera que esos resultados están modificando el equilibrio político del continente en un periodo relativamente corto.

El mandatario estadounidense también vinculó esa transformación con resultados que considera favorables en asuntos económicos y de orden público. Sin embargo, las declaraciones citadas corresponden a su interpretación de la situación regional y no incluyen cifras ni indicadores que permitan medir esos resultados.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.