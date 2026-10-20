Por: Caracol TV

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La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes no considerar las apelaciones presentadas por Jalid Sheij Mohamed, identificado como el supuesto "cerebro" de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y por otros dos coacusados, en relación con la anulación de un acuerdo que desechaba la posibilidad de pena capital para los presuntos responsables de los ataques. Según la información de EFE, esta decisión ratifica la determinación previa de un tribunal de apelaciones, que establecía que el exsecretario de Defensa, Lloyd Austin, tenía la competencia necesaria para dejar sin efecto los acuerdos, que habían sido anunciados en 2024. Esta determinación fue motivada por el rechazo manifestado por sobrevivientes y familiares de las víctimas de los atentados, quienes se opusieron al pacto.

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Poco después de hacerse públicos los acuerdos para evitar la pena de muerte, Lloyd Austin, jefe del Pentágono bajo la administración del presidente demócrata Joe Biden (2021-2025), los invalidó abruptamente al argumentar que él debía tomar una determinación tan relevante. De acuerdo con EFE, esta decisión recibió el respaldo del gobierno liderado por el presidente Donald Trump, reafirmando así que la autoridad máxima residía en dicha oficina gubernamental.

Con la decisión, la Corte Suprema estadounidense rechazó las solicitudes de apelación planteadas de forma separada por los acusados Sheij Mohamed, Walid bin Attash y Mustafa al Hawsawi. El proceso judicial, que abarca además al acusado Ammar al Baluchi, continuará en las comisiones militares establecidas en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba. Allí, se espera que en 2028 inicie un juicio, que ha sido aplazado durante años debido a complicaciones procesales y técnicas. Este retraso significa que el proceso comenzará más de un cuarto de siglo después de los ataques que dejaron 2.977 víctimas mortales en Nueva York, Washington y Pensilvania, consolidándose como los peores atentados terroristas en la historia del país, según relata EFE.

En este caso, los cargos contra los acusados fueron presentados inicialmente ante una comisión militar en 2008, pero el proceso se suspendió por varios años antes de ser retomado bajo nuevas normativas en 2012. Además de lo atribuido a Sheij Mohamed como supuesto autor intelectual, se señala a Bin Attash de haber dirigido la selección y entrenamiento de los perpetradores, mientras que Al Baluchi y Al Hawsawi habrían colaborado enviando recursos financieros y coordinando diversos preparativos logísticos. Un acusado adicional, Ramzi bin al Shibh, fue apartado del caso en 2023 debido a incapacidad mental, según decisión de un juez militar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó las apelaciones en el caso de los acusados del 11 de septiembre?

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó las apelaciones porque confirmó que la autoridad para anular los acuerdos que evitaban la pena de muerte residía en el exsecretario de Defensa, Lloyd Austin. De acuerdo con EFE, el tribunal de apelaciones ya había determinado que Austin tenía el poder necesario para tomar esta decisión, y el Supremo resolvió no revertir ese fallo.

¿Cuáles son los cargos que enfrentan los acusados del 11 de septiembre en Guantánamo?

Según EFE, los principales acusados, entre ellos Jalid Sheij Mohamed, enfrentan cargos vinculados al asesinato de 2.977 personas durante los ataques del 11 de septiembre de 2001. Además, se les acusa de coordinar la operación, seleccionar y entrenar a los atacantes, así como de proveer apoyo financiero y logístico. Los cargos fueron presentados formalmente en 2008 y reestructurados bajo nuevas reglas en 2012.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

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El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.