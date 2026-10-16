La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, reconoció que nunca aprobó el examen profesional de abogacía ni ha ejercido como abogada con licencia, aunque defendió la forma en que ha descrito su formación jurídica.

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Zacharia habló este jueves 15 de octubre en el programa ‘Real America’s Voice’, presentado por Jack Posobiec, y respondió a los cuestionamientos surgidos luego de que el presidente Donald Trump la presentara como “abogada”.

La funcionaria explicó que sí presentó el ‘bar exam’, pero no consiguió aprobarlo. Su defensa se centra en la diferencia entre los términos ‘lawyer‘ y ‘attorney‘, utilizados en Estados Unidos para describir distintas condiciones dentro del ejercicio de la profesión jurídica.

Zacharia aseguró: “Nunca me presenté como alguien que fuera defensora en ejercicio o ‘attorney at law'”. Con esto buscó marcar distancia entre su título universitario en Derecho y la condición de profesional habilitada para representar clientes ante los tribunales.

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Sin embargo, la explicación ha sido cuestionada. Jeremy Fogel, juez federal retirado y director del Berkeley Judicial Institute, explicó que en California una persona debe estar habilitada por el Colegio de Abogados del estado para ejercer o presentarse como autorizada para ejercer la profesión.

La polémica también alcanzó a la Universidad de Pepperdine, donde Zacharia obtuvo su título de Derecho en 2011. La funcionaria afirmó que un presidente de esa institución le había dicho que podía identificarse como abogada en televisión, pero Andrew K. Benton, quien ocupaba ese cargo cuando ella se graduó, negó haberle dado ese consejo.

Zacharia, de 42 años, asumió como secretaria de prensa el 9 de octubre, en reemplazo de Karoline Leavitt. Antes ocupó cargos relacionados con comunicaciones en el Departamento de Seguridad Nacional y trabajó como asesora sénior de comunicaciones de Trump Media, compañía matriz de Truth Social.

El caso terminó teniendo una consecuencia inmediata para Zacharia: Donald Trump le sugirió dejar el cargo apenas a cinco días de haberse posesionado. Finalmente, Zacharia renunció poco después de asumir como secretaria de prensa y en medio de los cuestionamientos sobre la forma en que presentó su trayectoria profesional y sus credenciales jurídicas.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.