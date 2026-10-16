Un caso de presunto maltrato infantil conmociona a las autoridades de Ohio, Estados Unidos, luego de que nueve menores de edad fueran retirados de la custodia de sus padres por las condiciones en las que vivían. Jonathan Parr, de 37 años, y Jacqueline Coleman, de 32, fueron capturados y enfrentan cargos por poner en peligro a menores de edad.

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Según información divulgada por el medio británico The Sun, los hechos salieron a la luz el 13 de octubre de 2026, cuando las autoridades del condado de Licking inspeccionaron las condiciones en las que permanecían los niños, cuyas edades van desde 1 hasta 13 años.

Los menores vivían en una casa móvil infestada de insectos y en un pequeño cobertizo que, de acuerdo con los hallazgos de las autoridades, no contaba con el espacio ni las camas suficientes para alojarlos en condiciones adecuadas.

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Sin embargo, las condiciones de la vivienda no fueron la única preocupación de los investigadores. Los reportes de la oficina del alguacil y de los servicios de protección infantil también señalaron presuntos castigos físicos a los que habrían sido sometidos algunos de los menores.

Entre las prácticas descritas se encuentran obligarlos a permanecer en cuclillas contra una pared durante horas, con uñas colocadas entre los dedos de los pies, así como mantenerlos confinados detrás de barreras similares a jaulas.

Ante los hallazgos, los nueve hermanos quedaron bajo custodia de los servicios de protección infantil, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer las responsabilidades de los adultos involucrados.

Pareja quedó detenida mientras avanzan las investigaciones

Parr y Coleman permanecen detenidos con una fianza fijada en 150.000 dólares para cada uno. Ambos enfrentan cargos relacionados con poner en peligro a menores, aunque las autoridades no descartan que puedan presentarse nuevas acusaciones a medida que avance el caso.

De acuerdo con los reportes conocidos, la pareja tiene cuatro hijos en común. No obstante, las autoridades encontraron a nueve menores bajo las condiciones investigadas.

El caso también llamó la atención por los antecedentes de las alertas sobre la situación familiar. Según la información publicada, un distrito escolar ya había advertido previamente a las autoridades sobre la familia.

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Por ahora, los nueve niños permanecen bajo protección de las autoridades competentes, mientras continúa el proceso judicial contra los dos adultos. La investigación deberá establecer el alcance de los presuntos abusos y determinar si existen otros hechos que puedan dar lugar a nuevos cargos.

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