Donald Trump quedó en el centro de una controversia después de compartir en sus redes sociales imágenes del ataque de un tigre contra William Chapman, un joven británico que murió tras ingresar al recinto del animal en el Yorkshire Wildlife Park, en Inglaterra.

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El mandatario estadounidense acompañó la publicación con el mensaje “¡Nunca te metas con la naturaleza!”, una frase que provocó cuestionamientos por el tono utilizado frente a un hecho que terminó con la muerte de una persona.

La polémica aumentó cuando Trump publicó otro video, esta vez creado con inteligencia artificial, en el que aparece enfrentándose al felino, jugando con él y finalmente abrazándolo. El montaje estuvo acompañado por la canción The Lion Sleeps Tonight.

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Las publicaciones desataron críticas porque la familia de Chapman había pedido que dejaran de circular las imágenes del ataque. Sus allegados expresaron que la difusión de contenido relacionado con la tragedia les estaba causando un profundo sufrimiento en medio del duelo.

Según reportes de medios británicos, el joven murió el sábado 10 de octubre de 2026 después de ingresar al recinto de un tigre siberiano llamado Altai. El caso permanece bajo investigación y el parque anunció que el animal no será sacrificado.

La familia de William Chapman pidió frenar la difusión de las imágenes

Mientras las publicaciones de Trump destaba repercusiones, los familiares de Chapman insistieron en el sufrimiento que les produce la circulación de los videos de la tragedia.

Los allegados del joven pidieron respeto y solicitaron que las personas dejaran de compartir el material, en un momento especialmente difícil para ellos.

El caso abrió nuevamente el debate sobre la difusión de imágenes sensibles en redes sociales y la responsabilidad de las figuras públicas que amplifican ese contenido ante audiencias masivas.

La controversia también puso el foco en el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear videos relacionados con hechos reales que involucran muertes y víctimas identificables.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.