Por: France 24

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Durante dos noches consecutivas de esta semana, las fuerzas ucranianas experimentaron momentos de máxima incertidumbre al quedar, según su propio reporte, sin acceso al sistema Starshield, un servicio de internet satelital creado por el empresario Elon Musk y concebido específicamente para aplicaciones militares. Además, de acuerdo con información de France 24, también se vieron afectadas las notificaciones de inteligencia suministradas por Estados Unidos, lo que expuso a la población civil a ataques de misiles balísticos.

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Estos acontecimientos se dieron en un contexto de creciente tensión diplomática entre Washington y Kiev, lo que suscitó preocupaciones sobre la fiabilidad de Estados Unidos como aliado fundamental de Ucrania. El presidente Volodímir Zelenski expresó durante una entrevista en el Reino Unido que se sentía traicionado por la Casa Blanca. Aunque el jueves siguiente se restableció la conectividad de Starshield, el daño ya estaba hecho. Según las mismas fuentes, las restricciones causaron numerosas víctimas durante los ataques rusos y reavivaron el temor a una reducción en el apoyo e intercambio de información crucial por parte de Estados Unidos, algo que fue negado tajantemente por el presidente Donald Trump y por el propio Musk, quien aseguró que el Pentágono era el único responsable de cualquier limitación impuesta al servicio satelital.

En ese mismo entorno, las acciones políticas y comerciales del gobierno estadounidense mostraron un cambio de rumbo. De acuerdo con France 24, Trump anunció recientemente un acuerdo para importar diésel desde Rusia, revirtiendo años de sanciones, con el objetivo declarado de reducir los precios del combustible en Estados Unidos —una medida criticada como “débil” por Zelenski. Trump, por su parte, respondió que era momento de que Ucrania tuviera un nuevo presidente y atribuyó el alza del diésel a los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas.

El papel de Elon Musk en la crisis es cada vez más central. Según David Galbreath, experto en guerra y tecnología entrevistado por France 24, Musk condenó los ataques ucranianos a centros de datos rusos, calificándolos como “demasiado lejos”, lo que habría coincidido con el cambio en el acceso a Starshield. A esto se suma la reconciliación reciente entre Musk y Trump, en un momento en que el empresario ha financiado masivamente al partido republicano. Como indica Majda Ruge del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, el giro político busca mostrar resultados antes de las elecciones de mitad de mandato, especialmente en temas relacionados con el costo de vida y los precios de la energía.

La tecnología satelital proporcionada por SpaceX es clave para las operaciones de drones y defensa anti aérea ucranianas. Sin ella, advierte Oleksandra Matviichuk, abogada y premio nobel de la Paz citada por France 24, la vulnerabilidad civil aumenta considerablemente. La presión sobre Zelenski, tanto de Musk como de Trump, es explícita. Sin embargo, Zelenski señaló el jueves que el acuerdo sobre ataques a refinerías rusas había expirado y manifestó la intención de retomar este tipo de acciones, revirtiendo la posición previa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es Starshield y cómo afecta su uso a la seguridad de Ucrania?

Starshield es un sistema de internet satelital desarrollado por SpaceX de Elon Musk, diseñado para usos militares. De acuerdo con France 24, la desconexión parcial de este servicio dejó a las fuerzas y a la población ucraniana más vulnerables frente a ataques rusos, pues dificulta la operación de drones y sistemas de defensa aérea, considerándose un recurso vital en la guerra moderna.

¿Por qué se deterioró la relación entre Ucrania, Estados Unidos y Elon Musk?

De acuerdo con la información de France 24, la relación se vio afectada por la percepción de Ucrania de que EEUU está limitando su apoyo, las restricciones temporales al servicio Starshield y el cambio de postura política impulsado por la proximidad de elecciones en Estados Unidos. Las declaraciones públicas de Trump y Musk han aumentado la tensión, sumando presión sobre el liderazgo de Zelenski.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.