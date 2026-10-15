Cuatro personas, entre ellas tres niños y un adulto, murieron este jueves 15 de octubre en un tiroteo ocurrido en una escuela primaria de Bend, en el estado de Oregón, Estados Unidos. El presunto atacante también falleció, según información preliminar citada por CNN a partir de una fuente policial.

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Cuando los agentes llegaron al establecimiento, alrededor de la 1:00 p. m., el hombre señalado de perpetrar el ataque ya había sido abatido. Sin embargo, las autoridades todavía no habían establecido quién le disparó ni las circunstancias exactas de su muerte.

Sheila Miller, portavoz del Departamento de Policía de Bend, indicó que una de las posibilidades es que el atacante haya sido abatido por un testigo presencial, aunque esa hipótesis no había sido confirmada. El canal de televisión informó que, además de los fallecidos, al menos dos personas fueron trasladadas a un hospital por los servicios de emergencia.

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🚨🇺🇸 BREAKING: A HERO bystander reportedly took down a gunman inside an Oregon elementary school… but three children and an adult didn't make it Sources say the shooter, believed to be a teenager, opened fire on a car outside Silver Rail Elementary in Bend, then walked straight… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 15, 2026

Así se conoció el tiroteo en la escuela de Oregón

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades y recogida por CNN, la primera llamada a los servicios de emergencia 911 alertó sobre un hombre desconocido que habría disparado contra un automóvil. Poco después, otras comunicaciones reportaron que una persona había ingresado a la escuela y comenzado a disparar.

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La sucesión de llamadas movilizó a la Policía y a los equipos de emergencia hacia el centro educativo. En una primera conferencia de prensa, los agentes no precisaron cuántas personas habían muerto, mientras continuaban las labores en el lugar.

Las autoridades tampoco habían divulgado, en la información preliminar citada por el noticiero, la identidad del atacante ni detalles que permitieran establecer qué motivó el tiroteo. Esos aspectos quedaron pendientes de la investigación.

Padres y vecinos esperaron noticias frente al colegio

La emergencia provocó una concentración de padres de familia y habitantes de la comunidad frente a la escuela. Muchos permanecieron en las inmediaciones a la espera de información sobre los estudiantes y las condiciones dentro del establecimiento.

En el lugar se desplegaron numerosos policías, ambulancias y personal de emergencia, además de un camión de bomberos. El operativo buscaba atender a los afectados y esclarecer lo ocurrido.

Steven Cook, superintendente del distrito escolar Bend-La Pine, expresó su pesar por la tragedia en un comunicado. “Estamos conmocionados y desconsolados por esta tragedia sin sentido”, manifestó, antes de enviar sus condolencias a las familias y a las demás personas afectadas.

El funcionario añadió que no había palabras suficientes para expresar el dolor de la comunidad. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán esclarecer las circunstancias del ataque, la identidad de las víctimas y quién disparó contra el presunto responsable.

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