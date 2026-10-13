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Las autoridades en Medellín investigan un procedimiento policial que terminó en una balacera con saldo de un supuesto delincuente abatido y tres personas heridas. Al parecer, el hombre muerto sería un presunto ladrón, según el reporte conocido.
Los hechos ocurrieron en La Candelaria, cuando el supuesto delincuente fue abordado por un par de uniformados que ante la actitud sospechosa del hombre decidieron requisarlo, hecho que generó el temor del presunto ladrón que decidió desenfundar un arma de fuego.
Un procedimiento policial en pleno centro de Medellín terminó con un hombre abatido y al menos dos personas heridas.
Autoridades aseguraron que la persona muerta desenfundó un arma de fuego ante la presencia de uniformados y disparó indiscriminadamente. #VocesySonidos pic.twitter.com/thTalohOXZLee También
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— Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 14, 2026
Ante la amenaza inminente, se reportó un cruce de disparos que dejó como saldo el supuesto delincuente abatido por las autoridades, mientras que un uniformado resultó lesionado producto de un impacto en la parte superior de su cuerpo.
Asimismo y producto del intercambio de disparos, dos civiles resultaron heridos sin lesiones de consideración como han destacado las autoridades. Las dos personas involucradas, hombre y mujer, fueron trasladadas a centros asistenciales para su atención.
Por el momento, avanzan las investigaciones para poder determinar con exactitud cuáles eran las intenciones del presunto ladrón y cómo se encuentran las tres personas heridas.
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