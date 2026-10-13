Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La comunidad de Itagüí, Antioquia, vivió un momento de profundo dolor el pasado 12 de octubre, cuando familiares, amigos y vecinos se reunieron en la iglesia Nuestra Señora del Rosario para despedir a Juan Esteban Urán Cano, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Artex. Urán Cano, de 36 años, perdió la vida el 9 de octubre al quedar atrapado en medio de un tiroteo en el centro de Medellín, un hecho que conmocionó a quienes lo conocían desde su infancia y que resaltaron su compromiso social y su dedicación permanente a las necesidades de su entorno.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo relatado por la JAC del barrio Artex, Urán Cano se trasladó a Medellín con el propósito de comprar obsequios para los niños que participarían en una actividad comunitaria. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una organización que documenta la situación de líderes sociales en Colombia, registró el asesinato de Urán Cano como el número 123 en lo que va de 2026. Explicaron que el líder comunal cumplía con encargos propios de su gestión cuando ocurrió el hecho violento, en el cual intervino un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Información proporcionada por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de Medellín indica que el incidente se produjo alrededor de las 4:00 de la tarde, en la calle 52 con carrera 43. Allí, un ciudadano que había retirado cerca de 27 millones de pesos colombianos—presuntamente producto de la venta de un vehículo—fue abordado por posibles asaltantes. Las versiones sobre la cantidad de atacantes difieren, pues algunos reportes hablan de un solo individuo, mientras otros mencionan a dos, quienes habrían portado un arma traumática. Un forcejeo llevó a que la víctima del atraco recibiera un disparo, tras lo cual un miembro del CTI intervino usando su arma institucional. Como resultado del cruce de disparos, tanto Urán Cano, quien pasaba por el sitio, como uno de los supuestos asaltantes, resultaron heridos y posteriormente fallecieron.

Inicialmente, algunos testigos creyeron que ambos fallecidos eran los atacantes, pero más tarde se confirmó que uno de ellos era Urán Cano. La policía y la Fiscalía investigan los hechos mediante el análisis de videos de seguridad y estudios de balística, mientras que el agente del CTI entregó voluntariamente su arma para las investigaciones. El Sisc reportó 202 homicidios en Medellín hasta el 10 de octubre, 15 de ellos asociados a hurtos. Indeppaz también recordó las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por la presencia de grupos armados, aunque no relacionaron tal situación de forma directa con este caso. La comunidad exige esclarecimiento y justicia por la pérdida de uno de sus líderes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Juan Esteban Urán Cano y qué labor desempeñaba como líder comunal en Itagüí?

Juan Esteban Urán Cano era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Artex en Itagüí. Era reconocido por su vocación de servicio y por estar atento a las necesidades de su comunidad. Su labor principal consistía en liderar iniciativas sociales y buscar el bienestar de los habitantes de su sector.

¿Qué es el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y cuál fue su papel en este caso?

El Cuerpo Técnico de Investigación, conocido como CTI, es una dependencia de la Fiscalía General de la Nación encargada de apoyar las investigaciones criminales. En este caso, un agente del CTI que se encontraba en el lugar intervino durante el intento de hurto, haciendo uso de su arma de dotación, acción que está siendo investigada por las autoridades para esclarecer las circunstancias de la muerte de Urán Cano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z