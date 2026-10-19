Por: France 24

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Las profundas divisiones políticas han dejado huella en muchas familias latinoamericanas de Phoenix, Arizona, según un reportaje de France24. Un ejemplo claro es Jaelyn Sarabia, de 21 años, estudiante de Ciencias Políticas e hija de inmigrantes mexicanos, quien asegura: "No me rodeo de gente que apoye a Trump. Es un límite muy estricto que me he impuesto". Jaelyn ha optado por tomar distancia incluso con familiares directos, como su tía, que votó por Donald Trump en las elecciones de 2024. Con el tiempo, su tía se ha arrepentido de su voto; esperaba mejoras económicas bajo la presidencia republicana, pero ha visto aumentar los gastos de su panadería y experimentado el impacto del precio de la gasolina en el trabajo de su esposo, fontanero.

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La madre de Jaelyn, América Prieto, quien llegó a Estados Unidos siendo niña desde México y obtuvo la ciudadanía hace tres años, también percibe el costo familiar de la polarización política, pese a preferir evitar los debates. "Cuando los temas de inmigración afectan a nuestra propia familia, al final nos afectan a todos. Pero cada uno es libre de votar a quien quiera", asegura. Sin embargo, para Jaelyn las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) duelen especialmente: "Me parte el corazón ver a todas esas familias separadas", afirma refiriéndose a las deportaciones.

En el condado de Maricopa, hablar abiertamente de política resulta complicado para muchos comerciantes de origen latinoamericano. Algunos temen perder negocios o sufrir represalias por expresar sus opiniones políticas. Según datos de NBC News y Telemundo, el apoyo de votantes latinoamericanos a Trump llegó al 46 % en 2024, un máximo histórico, aunque ahora su popularidad ha caído al 27 %. Este descenso se atribuye sobretodo al endurecimiento de la política migratoria y al descontento con la gestión económica. Dos tercios consideran que las deportaciones han ido demasiado lejos y tres cuartas partes desaprueban la gestión económica de Trump.

El desencanto no equivale necesariamente a un regreso al Partido Demócrata. Figuras como Jacob Martínez y Alberto Flores reconocen que su partido debe abordar errores del pasado y fortalecer su presencia local para recuperar la confianza. Muchos votantes como Agustín Gastelum, originario de Sonora y residente de Mesa, se sienten desilusionados por la complejidad migratoria y la desconexión de los partidos con las realidades latinas. Agustín perdió su residencia por un error burocrático y ve cómo tanto republicanos como demócratas tienen dificultades para entender y atender las verdaderas preocupaciones de la comunidad latina. Como concluyen los activistas en Mesa, la tarea de volver a ganar la confianza es ardua y algunos electores podrían optar por no votar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los votantes latinos en Arizona dejaron de apoyar a Donald Trump después de 2024?

Según una encuesta realizada por NBC News y Telemundo, el descenso en el apoyo de la comunidad latinoamericana a Donald Trump se asocia principalmente con el endurecimiento de su política migratoria y la gestión de la economía. Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el aumento del coste de vida han generado descontento, haciendo que dos tercios de estos votantes vean las deportaciones como excesivas y tres cuartas partes desaprueben la administración económica del presidente.

¿Qué desafíos enfrentan los candidatos demócratas para recuperar el voto latino en Arizona?

De acuerdo con testimonios citados por France24, los candidatos demócratas deben superar la desconfianza de un electorado latino desencantado tanto con los republicanos como con los demócratas. Muchos consideran que el Partido Demócrata ha descuidado sus necesidades y solo les presta atención en épocas electorales. Los candidatos buscan fortalecer el trabajo local, reconocer errores y hablar desde la empatía y la experiencia personal, aunque advierten que la tarea de recuperar la confianza será lenta y complicada.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.