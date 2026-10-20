Por: El Espectador

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La reciente decisión del canciller Omar Bula, siguiendo las directrices del presidente Abelardo de la Espriella, ha puesto nuevamente en el centro de la discusión el valor simbólico de los nombres y espacios patrimoniales en Colombia. De acuerdo con la Cancillería, el patio interno del Palacio de San Carlos ha sido renombrado una vez más: deja de llamarse Patio Quintín Lame, nombre que se le otorgó durante la administración de Gustavo Petro bajo el liderazgo de Álvaro Leiva, para recuperar su denominación tradicional, Patio de los Novios, utilizada desde 1992. Según la Cancillería, esta determinación se enmarca en la "contrarrevolución" anunciada por De la Espriella frente al llamado “wokismo”, procurando así proteger el patrimonio y la memoria institucional.

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La institución argumenta que respetar los nombres tradicionales es una garantía para la preservación de los valores culturales asociados a estos bienes patrimoniales. Tal como lo explicó el canciller Bula, mantener esas denominaciones es también una manera de transmitir la historia a nuevas generaciones y de honrar la trayectoria del Palacio de San Carlos, donde han ocurrido eventos significativos para el país.

Este acto ocurre después de que el presidente De la Espriella anunciara públicamente una “contrarrevolución cultural”, cuyo propósito, según sus declaraciones, es fortalecer la identidad colombiana, proteger el patrimonio y emprender una lucha frontal contra el “wokismo”. Desde su perspectiva, esa corriente busca transformar los fundamentos morales, culturales y sociales occidentales, y propone, en su reemplazo, un nuevo modelo fundamentado en colectivos y grupos orientados hacia el relativismo moral. El mandatario puntualizó que, para su gobierno, la cultura no debe ser empleada como instrumento de ideología, indicando que el estado debe impedir que los espacios culturales sean influenciados por el “socialcomunismo ateo” y otras ideologías opuestas a los supuestos valores fundamentales del país.

Además de la restauración del nombre tradicional en la Cancillería, la administración De la Espriella ordenó el retiro de varias obras del Museo Nacional vinculadas a la memoria histórica, incluyendo fotografías de líderes políticos como Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, así como piezas sobre luchas feministas y de la población LGBTIQ. Este hecho generó protestas por parte de diversos sectores de la sociedad. Según el editorial de El Espectador, publicado el 20 de octubre, la exclusión de estas obras revela una visión limitada y selectiva de la historia nacional, alertando sobre el peligro de imponer una única perspectiva moral e ideológica en detrimento de la libertad y pluralidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Cancillería decidió volver al nombre Patio de los Novios en el Palacio de San Carlos?

La Cancillería, por orden del canciller Omar Bula y del presidente Abelardo de la Espriella, decidió restaurar el nombre tradicional, Patio de los Novios, argumentando que la preservación de las denominaciones históricas es fundamental para proteger los valores culturales y la memoria institucional. Según declaraciones de la Cancillería recogidas en El Espectador, este espacio había sido conocido con ese nombre desde 1992 y la administración actual busca respetar ese legado frente a los cambios realizados en el gobierno anterior.

¿Qué motivó el retiro de obras del Museo Nacional durante el gobierno De la Espriella?

El retiro de obras relacionadas con la memoria histórica, como fotografías de líderes políticos y piezas sobre feminismo y diversidad sexual, fue motivado por la decisión del presidente De la Espriella de combatir al “wokismo” y fortalecer una visión tradicional de la cultura nacional. El editorial de El Espectador señala que esta medida responde a una estrategia que busca controlar la narrativa cultural para impedir, según el gobierno, la influencia de ideologías que consideran contrarias a los valores fundamentales de Colombia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.