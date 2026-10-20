Por: El Espectador

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A las 6:18 de la tarde del 25 de septiembre, dos personas llegaron en motocicleta al parqueadero de la Central Nacional Provivienda (Cenaprov), en el barrio Nuevo Chile de Bosa, donde ejecutaron un ataque a bala. Los agresores dispararon dieciséis veces contra una caseta en la que había cinco personas. Ninguna de ellas resultó herida, de acuerdo con el registro que quedó en las cámaras de seguridad, según la información compartida por quienes presenciaron el hecho y fue citada en el texto base.

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Fernando Escobar, el dirigente de Cenaprov que administra dicho parqueadero y tiene cuatro décadas de experiencia en la organización, no estaba presente cuando ocurrió la agresión. “Llamaron a contarme”, relató Escobar, quien explicó que, al regresar, observó los impactos de bala en la caseta y concluyó que “no fue una advertencia. Tiraron a matar”. La llegada inmediata del comandante del CAI del barrio y de miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), luego de la alerta a la Policía, pone en evidencia la seriedad de la situación y el intento de las autoridades por controlar el hecho.

Minutos después del ataque, Escobar recibió una llamada de un hombre que se identificó como Pedrito Satanás. Esta persona le exigió una suma millonaria –200 millones de pesos colombianos– a cambio de no atentar contra su familia, mencionando incluso a su esposa e hijas y amenazando con “picarlos”, según el testimonio directo de la víctima. Además, Escobar reportó haber recibido un video mostrando el asesinato de un taxista en Soacha, elemento que buscaba aumentar la presión y el temor sobre su familia.

Sin embargo, según la Policía, existe la posibilidad de que el supuesto extorsionista haya adoptado el alias de Pedrito Satanás –que correspondería originalmente a un sujeto capturado en Estados Unidos y catalogado como segundo al mando de los Satanás en Bogotá– con el objetivo de confundir y dificultar las investigaciones. Las fuentes policiales citadas explican que en estas redes delictivas es común reciclar apodos, una estrategia dirigida a entorpecer la acción de la justicia y proteger a los verdaderos responsables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Fernando Escobar y cuál es su papel en Cenaprov tras el atentado en Bosa?

Fernando Escobar es dirigente de la Central Nacional Provivienda (Cenaprov), organización a la que ha pertenecido durante 40 años. Está encargado del parqueadero que fue blanco del ataque armado y, aunque no estaba presente durante los hechos, ha asumido el seguimiento de la situación, trabajando de la mano con las autoridades luego de recibir amenazas directas contra su familia.

¿Qué hacen las bandas al reutilizar apodos como ‘Pedrito Satanás’ en casos de extorsión?

Según información de la Policía compartida en el texto, los grupos delictivos suelen reutilizar alias de líderes capturados o reconocidos, como ‘Pedrito Satanás’, para confundir tanto a las víctimas como a los investigadores, dificultando así la identificación de los verdaderos responsables y entorpeciendo las acciones judiciales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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